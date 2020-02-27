【百威業績】CEO楊克：逾半生產線已重開 料疫情結束後需求急增

▲ 百威亞太聯席主席兼首席執行官楊克預料，今年首兩個月中國的收入按年少約2.9億美元，EBITDA亦少約1.7億美元。（資料圖片）

百威亞太（01876）去年少賺6.3%至9億美元（約70.2億港元），正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）則升11%，派息2.63美分。集團聯席主席兼首席執行官楊克（Jan Craps）預料，新冠肺炎（武漢肺炎）的爆發將導致今年首兩個月中國的收入按年少約2.9億美元，EBITDA少約1.7億美元。

楊克表示，由於疫情傳播性強，現時夜生活渠道幾乎停止活動，餐廳活動仍非常有限，暫難以估算事件的全面影響，但預計內地客戶將於第2季能陸續重開，並料未來內地的需求將因慶祝疫情完結時而急增，集團已為此做好準備。

疫情期間電子商務銷售錄雙位數增長

他補充，雖然疫情導致零售渠道如現代貿易及傳統貿易的需求大幅減少，但同時改變消費模式，電子商務渠道需求因而急增，疫情期間電子商務銷售錄雙位數增長，而電子商務的毛利率及產品組合均較高，有助抵銷部分業務影響。

因肺炎蔓延，內地企業及廠房接連停廠，楊克指，部份中國省份已漸漸恢復正常，集團除武漢釀酒廠外，截止2月26日已經重開逾半的生產線，並就所有其他釀酒廠取得許可證，而酒廠生產具倍靈活性，可根據未來數週的需求而作出供應調整。

楊克又指，未來將持續拓展新市場的業務，以擴大在現有市場的市佔率，現時百威在內地不少省份的市場佔有率仍有提升空間，集團將繼續擴張，另外，亦會透過不同市場的本地經銷商，在泰國、菲律賓、新加坡、柬埔寨等地投資及進行併購，推動自然增長。

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記者：趙偉津