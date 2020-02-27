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美國口罩全面暴升 民用N95口罩780元成公價

環球社會熱點 15:08 2020/02/27

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美國口罩全面暴升 民用N95口罩780元成公價

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情全球，美國疾控中心警告美國需要做好準備後一天，疑現新冠肺炎疫情社區爆發。美國國內的普通口罩、N95口罩的價格飛漲，一盒20個裝的民用N95口罩780元已經成為國內公價。

N95「工業用」與「醫用」口罩 具同樣保護功效

英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病

據美媒CNET報道，美國電商亞馬遜（Amazon）的一些賣家將口罩的價格提高到正常價格近四倍之後，該網站警告賣家，價格欺詐可能會使他們被趕出網站。

本周，亞馬遜大部分的醫用口罩價格，於過去數星期已翻了兩至三倍。

南韓口罩KF94價格飆8倍 每個46元

德國宣佈瘟疫開始 傳染鏈無法再查

CBS報道，一盒3M的N95口罩，型號「8210」，10包裝的價格，從上月17美元（約132港元），升至70美元（約546港元）。20包裝的價格，從上月18.20美元（約142港元）漲至99.99美元（約780港元）。而醫用N95價格則更為昂貴。

亞馬遜向部分賣家發電郵，要求他們遵守Marketplace的公平定價政策（Fair Pricing Policy），旨在防止損害客戶信任度，規定賣家不得將產品或服務的定價，設於明顯高過一般價格水平。截至周三（26日），亞馬遜的部分口罩品牌已經售罄。

美國疑月中已社區爆發 染病途徑不明

新冠「當成流感就好」特朗普：美流感年死6.9萬人

美國德克薩斯州，達拉斯沃思堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport），一家7-Eleven便利店出售的普通口罩價格從1.99美元（約15.6港元）漲至6.99美元（約54港元）。

但其後，7-Eleven公司表示，該加盟店已通知我們，該產品的價格已經「修正」，現在回到了1.99美元。雖然特許經營者是獨立承包商，可自行決定產品的價格，但7-Eleven已聯繫經營這家商店的特許經營者以解決此問題。

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責任編輯：曾子龍

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