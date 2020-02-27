【會德豐私有化】拆解吳光正家族財技　溢價五成小股東明賺暗蝕？（第三版）

會德豐 （00020） 以溢價52%進行私有化，股價飆逾四成，表面看來利好小股東，但實際上其現金加實物分派的作價71.9元，不僅較其去年6月底止的每股資產淨值（NAV）折讓約44.3%，而且其逾八成作價都以股份支付，僅兩成為現金，變相小股東要承受股價波動風險。即使吳光正家族失去九置的控股權，但吳光正家族只以81億元現金，就取得千億市值的會德豐全數股權，技巧高超。

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作價較NAV折讓44% 未完全反映資產價值

據會德豐截至2019年6月30日，每股未經審計綜合資產淨值（NAV）約129.0港元，較私有化協議作價71.9元比較，折讓約44.3%，意味私有化作價尚未完全反映會德豐擁有的資產價值。

其次，由於私有化協議作價中，股份比例高達83%，現金比例只有約17%，令會德豐大股東吳光正家族進行私有化時，只須斥資約81.5億元，便可以將市值約970億元的會德豐私有化。由此可見，吳光正家族出價相當保守。

零售市場陷入寒冬 九置股價下行壓力大

第三，71.9元的私有化協議作價中，九龍倉置業 （01997） 及九龍倉 （00004） 的股份價值分佔40.2元及19.7元。現時本港零售市場陷入寒冬，九置旗下海港城2月份固定租金更減五成，基於新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續擴散，九置未來數個月的租金收入勢受打擊，意味九置股價下行壓力較大。

九倉方面，集團首9個月內地合約銷售額遜預期，全年達標幾乎不可能，面對內地房策未有放鬆，加上市場競爭趨激烈，九倉未來業務亦受到不少壓力，股價向下的風險極高。基於九置及九倉股價下行風險較大，會德豐提出的股份加現金作價，吸引力並不高。

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實物分派股東或減持 增九置九倉波動性

▲ 九倉置業於重組後的股權分布。

吳光正家族宣布不會領取股份，九置、九倉的流通股份維持不變下，吳光正家族將轉貨予小股東，持股會因而被攤薄（見上圖）。

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吳光正家族雖然不無代價，既失去控股股東身份，也犧牲未來派息分紅，但最終僅用81億元現金獲取近千億市值的會德豐，仍是相當化算的財技，而且會德豐小股東並非以九置、九倉為原先投資目標，增加減持誘因，這風險也反映在九置復牌後首日急跌6%。

結論

會德豐小股東賺蝕的方程式簡單，只要九倉股價（停牌前19.7元）＋九置股價（今收報37.7元）＋12元現金代價，總和（最新為69.4元）高於自身入股會德豐的股價，就不會賠錢。

與會德豐停牌前報47.25元，會德豐原有小股東，水位仍豐。會德豐周四收市價為66元，九倉尚未復牌，復牌也難免沽壓，再高追會德豐沒多大價值。

九倉、九置股東就相對為難，以上述所言，股權雖沒有被攤薄，但勢遇額外沽壓，小股東目前只見下行風險。

初步看來，吳光正家族依然是最大贏家。

（第二、三版加入收市後股價和公告內容）