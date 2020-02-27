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獅城男違隔離令 遭褫奪新加坡永久居民身份

環球社會熱點 14:45 2020/02/27

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新加坡一名男子，因違反新冠肺炎隔離令，失新加坡永久居民身份

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，新加坡當局嚴格執行隔離措施，確保曾到中國內地的人士回新加坡後隔離14日。當地一名男子因違反隔離令，被當局發現後遭嚴厲處分，褫奪其永久居民身分，不准當新加坡人。

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《海峽時報》報道，事主的是45歲華裔新加坡永久居民，他從中國內地回新加坡後，被當局勒令居家隔離，隔離期間當局曾致電檢查，但他未有接聽，遂派人到他報稱的住址檢查，卻找不到人。

後來事主在新加坡樟宜機場試圖出境，當局才發現他的行蹤，向他作出警告，指他違反隔離令，會受處分，但事主堅持出境。

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他離境後，當局旋即宣布懲罰措施，禁止他申請再入境許可，變相令他無法延續永久居民資格，失去新加坡永久居民身份。

新加坡政府表示，會繼續以家訪或打電話方式，隨機抽查被隔離的人士是否守規矩，以保護新加坡社會的安全，並強調若有違反，會面臨嚴重處分，可被檢控。

新加坡約有50萬永久居民，有關身份容許他們於當地居住、工作、讀書及退休等。永久居民於新加坡擁有的權利，稍低於擁有新加坡國籍的公民，特別是永久居民不能投票及加入政府。

新加坡不容許雙重國籍，所以不少於當地工作或居住的外國人，寧願保持永久居民的身份。

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