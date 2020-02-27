蘋果夥美國大型藥廠　進行Apple Watch心臟偵測研究

▲ 早前已有研究證明，Apple Watch可以檢測用戶心臟健康情況，及時發出心房顫動警告。美國藥廠Johnson & Johnson最近就宣布與蘋果（Apple）合作，利用Apple Watch和Heartline App，展開「Heartline」研究計劃，為高齡人士中風成因作研究。

早前已有研究證明，Apple Watch可以檢測用戶心臟健康情況，及時發出心房顫動警告。美國藥廠強生（Johnson & Johnson）最近就宣布與蘋果（Apple）合作，利用Apple Watch和Heartline App，展開「Heartline」研究計劃，為高齡人士中風成因作研究。



「Heartline」計劃是近年規模最大的健康研究之一，過程為期3年。計劃目的是要探討Apple Watch的心臟偵測功能，是否能及早偵測心房顫動，從而減低中風可能性。強生醫療事務副總裁Paul Burton表示，今次與蘋果的合作，可望成為史上最大的心血管疾病隨機測試。

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計劃將會招募15萬位高齡人士，對象為65歲以上的美國居民，參加者需加入Medicare健康計劃，並擁有6S型號以上的iPhone。另外，成功獲選者可享有特別現金優惠購買Apple Watch。據稱，研究人員會將研究對象分爲兩批，其中一半研究對象會使用Heartline Study應用程式，其餘對象除了使用「Heartline」程式外，還需配戴Apple Watch進行研究。

事實上，蘋果並非第一次探究Apple Watch的心臟檢測功能。2017年，蘋果就與史丹福醫學院合作，招募超過40萬人進行Apple Watch心臟健康檢測的研究。外媒CNBC指，如研究成功，將令拉近科技、製藥及零售三方的聯繫，從而降低患者或老年人的醫療費用。



近年，蘋果因其醫療相關功能而受到醫學家批評，尤其是心臟科醫生認為Apple Watch收集到的健康數據並非對醫療有特別幫助。若今次的研究順利，或有助蘋果證明其智能手錶可用於臨床應用。

責任編輯：李寶如、楊匡然