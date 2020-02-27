【電子錢包】AlipayHK、WeChat Pay HK齊攻澳門　支付寶香港即日可在逾萬商舖使用

▲ 即日起，AlipayHK用戶可使用AlipayHK在澳門逾萬商舖消費。

長和 （00001） 和螞蟻金服旗下 AlipayHK宣佈，今日正式接入澳門，成為首個支持澳門消費的本地電子錢包。AlipayHK表示，現時已與過萬間澳門本地商舖達成合作，當中包括威尼斯人、新八佰伴、小飛象葡國餐廳和恒友牛雜小食等消費地點。即日起，用戶可於貼有AlipayHK標識的商舖使用AlipayHK付款。

騰訊 （00700） 周一（24日）也宣佈，3月香港用戶可用WeChat Pay HK在澳門數千個消費熱點消費。雖然公布較遲，但AlipayHK較快一步登陸澳門。

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Alipay行政總裁陳婉真表示，會繼續爭取更多境外商戶的支持和拓展跨境服務，為日後港人無論去到任何地方都可以享受到流動支付帶來的便利。

日本全線LAWSON、松屋支持AlipayHK付款

日本方面，AlipayHK自接入大丸博多天神店後，已逐步擴展至大阪、東京、沖繩等多個熱門消費景點。近日AlipayHK與日本大型連鎖便利店LAWSON及連鎖快餐店松屋合作，正式支持兩品牌旗下全線超過一萬五千間日本門店，並同時享有消費折扣優惠。

責任編輯：陳健婷