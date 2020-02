▲ TINA──別無選擇

在新冠肺炎可能會在全球擴散成為大流行的陰霾下,美股已連繼數天急挫。市場的恐慌情緒突然升溫,連帶避險資產價格上升。在這刻,股市似乎是個不可觸碰的領域,但中長期來看,筆者看到的卻是TINA── There Is No Alternative(別無選擇),尤其是在新冠肺炎的疫情影響下。

環觀整個大西洋地區,美國國債是整個成熟市場債券中少有地能持續提供正收益的資產。歐洲的經濟不景氣,歐央行唯有實施鴿派政策導致歐洲國債孳息率下降,促使更多資金轉向美國國債令孳息率下降。近來的數據更顯示,所有年期的美國國債孳息率都在美國核心通脹水平以下,即是説美國的實際孳息率與歐洲和日本一樣一起處於負數區域。

投資是為了財富的增長。面對負收益的資產,相信各位投資者在可選擇的情況下都會把資產轉至正面收益的資產。在TINA的情況下,筆者認為主要受惠的資產有二。第一:股票。投資者將投資組合中的低收益的政府債券轉換為股票,從而令到股票得到支持。第二:高收益企業債券與新興市場債券。如以上提及,在現時成熟市場實際孳息率為負的情況下,即使通脹率在未來30年保持穩定,繼續持有此等債券直至到期,投資者的購買力依然會被侵蝕。因此,孳息率較高的高收益企業債券與新興市場債券成為了投資者的別一選擇。

市場的恐慌不會是永久的,霎時的下跌卻可能是投資者以更適合的價格購入某種資產的良機。趁現在多了留在家中的時間檢視投資組合吧。