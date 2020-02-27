  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 22:32
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【會德豐私有化】會德豐擬私有化後除牌　涉81.5億現金＋換股九倉九置　吳光正：不加價（第二版）

金融經濟 13:40 2020/02/27

分享：

會德豐 （00020） 公布，將透過現金加實物分派協議，將會德豐私有化，股東每持有1股會德豐，將獲分派1股九龍倉 （00004） 及1股九龍倉置業 （01997） ，再加上現金代價股份12元，意味會德豐私有化所需的現金代價最高為81.5億元，會德豐大股東吳光正揚言不會加價。完成後，會德豐的上市地位將被撤銷。

會德豐中午復牌，股價升4成，收報66元，全日成交達4.94億元。會德豐小股東重組後將轉貨持倉，九龍倉置業面臨潛在沽壓，復牌後股價跌逾6%，收報37.7元，成交5.74億元。九倉就繼續停牌。

相關文章：【會德豐私有化】拆解吳光正家族財技　溢價五成小股東明賺暗蝕？

私有化協議相當於溢價52%

會德豐公告指，會根據現金代價股份12元，加上1股九倉及1股九置股份的價值，意味每股協議安排股份總額為71.9元，較會德豐停牌前收市價溢價52.2%。股東將收取可供分派的九置及九倉股份，約佔九置已發行股份22%及九倉已發行股份21.9%。

會德豐指出，公司於九置及九倉之持股量的總市值1,237億元，超逾會德豐的市值970億港元，同時公司還持有其他資產（包括一個物業組合）與負債。

私有化可消除控股公司折讓

因此，會德豐認為，私有化可以藉消除公司長久以來於九置及九倉股權的控股公司折讓，從而釋放股東價值，為九置及九倉帶來較高的股息收入及現金回報，而且基於九置及九倉股份具較高的交易流通性，私有化屬最佳選擇。

會德豐大股東吳光正家族強調，協議安排代價將不會提高，要約人亦無保留如此行事的權利，同時吳光正家族已同意不收取其分派可享有的九置及九倉股份。

現時會德豐分別持有九置及九倉，分別約66.5%及70.7%股權。假若會德豐已發行股份並無變動，協議安排股份數目約6.67億股。預期分派完成後，會德豐持有九置的股權，將由66.5%變為42.3%。

相關文章：【會德豐私有化】吳光正家族將失去九倉、九置50%控股權

相關文章：會德豐私有化 股價復牌飈五成（不斷更新）

（第二版加入復牌後表現）

 

香港股票 九龍倉置業（01997） 九龍倉集團（00004） 吳光正 私有化 會德豐（00020）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
道指期貨挫逾300點　港夜期無力再升低水超過200點（不斷更新）
道指期貨挫逾300點　港夜期無力再升低水超過200點（不斷更新）
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人