【會德豐私有化】會德豐擬私有化後除牌　涉81.5億現金＋換股九倉九置　吳光正：不加價（第二版）

會德豐 （00020） 公布，將透過現金加實物分派協議，將會德豐私有化，股東每持有1股會德豐，將獲分派1股九龍倉 （00004） 及1股九龍倉置業 （01997） ，再加上現金代價股份12元，意味會德豐私有化所需的現金代價最高為81.5億元，會德豐大股東吳光正揚言不會加價。完成後，會德豐的上市地位將被撤銷。

會德豐中午復牌，股價升4成，收報66元，全日成交達4.94億元。會德豐小股東重組後將轉貨持倉，九龍倉置業面臨潛在沽壓，復牌後股價跌逾6%，收報37.7元，成交5.74億元。九倉就繼續停牌。

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私有化協議相當於溢價52%

會德豐公告指，會根據現金代價股份12元，加上1股九倉及1股九置股份的價值，意味每股協議安排股份總額為71.9元，較會德豐停牌前收市價溢價52.2%。股東將收取可供分派的九置及九倉股份，約佔九置已發行股份22%及九倉已發行股份21.9%。

會德豐指出，公司於九置及九倉之持股量的總市值1,237億元，超逾會德豐的市值970億港元，同時公司還持有其他資產（包括一個物業組合）與負債。

私有化可消除控股公司折讓

因此，會德豐認為，私有化可以藉消除公司長久以來於九置及九倉股權的控股公司折讓，從而釋放股東價值，為九置及九倉帶來較高的股息收入及現金回報，而且基於九置及九倉股份具較高的交易流通性，私有化屬最佳選擇。

會德豐大股東吳光正家族強調，協議安排代價將不會提高，要約人亦無保留如此行事的權利，同時吳光正家族已同意不收取其分派可享有的九置及九倉股份。

現時會德豐分別持有九置及九倉，分別約66.5%及70.7%股權。假若會德豐已發行股份並無變動，協議安排股份數目約6.67億股。預期分派完成後，會德豐持有九置的股權，將由66.5%變為42.3%。

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（第二版加入復牌後表現）