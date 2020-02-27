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散戶未收手 滙豐阿里續湧現「千人操」（第二版）

金融經濟 18:09 2020/02/27

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滙豐 （00005） 及阿里巴巴 （09988） 兩隻散戶愛股近日隨大市調整，惟連日來散戶的熱情未減。兩隻股份持續出現「千人操」盤面的場面。

滙豐及阿里巴巴今日於多個價位再現「千人操」。受散戶支持，滙豐今日除淨，股價經歷8連跌後，今日全日企穩。滙豐全日報54.4元，升0.8%，全日成交額26億元。

阿里巴巴今日低開高走，曾低見201.4元，惟尾市隨大市走高，收報205.2元，升1%，全日成交額約48億元，多日來都維持成為第二大成交港股，僅次於騰訊 （00700）

相關文章：【空軍戰報】滙豐沽空見逾3年高 淡友鬥散戶再現

滙豐今日主要於54.2元及54元買入價位出現「千人操」。於尾市前，滙豐於54.2元的價位，掛出1,200個買盤，合只220萬股股份，涉資約1.2億元。於54元價位，有2,100個買盤掛出，合共410萬股股份，涉資2.2億元。

 

 

阿里午後倒升 散戶熱情稍降

至於阿里巴巴今早股價偏軟時亦同樣現散戶「血肉長城」護盤。阿里巴巴今早半日收報202.4元，在中午收市前，於202元買入價位，掛出1,600個買盤，合共89.1萬股股價，涉資1.8億元；於201元價位，亦有1,500個買盤掛出，合共100萬股股份，涉資2億元。

阿里巴巴於午後股價轉強，重上205元水平。股價回升後阿里巴巴於高價位則未見「千人操」場面。

責任編輯：錢家鋒

阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 除淨 滙豐控股（00005）
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