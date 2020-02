特朗普：CNN假新聞誇大疫情，美國情況很好

▲ 特朗普稱是傳媒誇大疫情,強調美國情況很好。

美國新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情有重大變化,出現一宗感染來源不明的新冠肺炎確診病例,恐爆發社區傳播。美國疫情惡化,總統特朗普(Donald Trump)派定心丸,稱美國情況很好(USA in great shape),是有線新聞網絡(CNN)等傳媒機構誇大疫情。

特朗普在twitter發帖文,稱全國廣播公司(特朗普誤拼為MSDNC,應是MSNBC)及CNN等傳媒,正全力令新冠肺炎看起來愈差愈好(doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible),想令市場恐慌(panicking markets),形容這些機構是低收視的假新聞傳媒。

特朗普又乘機批評政敵,指這些新聞機構支持的民主黨人能力不足(incompetent),只懂說,不會做(all talk, no action),強調美國情況很好。

美國社區爆發已是難以避免,特朗普談及疫情時,全力淡化其危險性,稱將新冠肺炎當成流感便好,大多數新冠肺炎病例病情很輕微,病人甚至不察覺自己受感染,或許會流鼻水,與流感差不多。