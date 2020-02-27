特朗普：CNN假新聞誇大疫情，美國情況很好

▲ 特朗普稱是傳媒誇大疫情，強調美國情況很好。

美國新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情有重大變化，出現一宗感染來源不明的新冠肺炎確診病例，恐爆發社區傳播。美國疫情惡化，總統特朗普（Donald Trump）派定心丸，稱美國情況很好（USA in great shape），是有線新聞網絡（CNN）等傳媒機構誇大疫情。

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特朗普在twitter發帖文，稱全國廣播公司（特朗普誤拼為MSDNC，應是MSNBC）及CNN等傳媒，正全力令新冠肺炎看起來愈差愈好（doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible），想令市場恐慌（panicking markets），形容這些機構是低收視的假新聞傳媒。

特朗普又乘機批評政敵，指這些新聞機構支持的民主黨人能力不足（incompetent），只懂說，不會做（all talk, no action），強調美國情況很好。

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美國社區爆發已是難以避免，特朗普談及疫情時，全力淡化其危險性，稱將新冠肺炎當成流感便好，大多數新冠肺炎病例病情很輕微，病人甚至不察覺自己受感染，或許會流鼻水，與流感差不多。