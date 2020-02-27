渣打稅前溢利多賺46%+斥5億美元回購　午後股價曾彈近4%（第二版）

▲ 渣打集團去年法定稅前溢利37.13億美元，按年增46%，符合市場預期。（資料圖片）

渣打集團 （02888） 公布業績，去年法定稅前溢利37.13億美元，按年增46%，屬於市場預測數範圍內。集團宣布派發每股末期息20美仙，全年股息每股27美仙，按年升29%。同時預告將於短期內，斥資5億美元作股份回購。

渣打中午放榜後，股價午後即彈升近4%，最高曾見62元，截至下午2時許，最新股價報61.35元，暫升2.85%。

以法定表現計，渣打去年經營收入154.17億美元，按年升4%，信貸減值9.08億美元，較前年同期增加39%。有形股東權益回報升130個基點至6.4%。

渣打在業績報告中表示，利率下降、全球經濟增長放緩、香港經濟疲弱、以及新冠肺炎爆發所帶來的影響，警告「很可能令2020年收入增長低於5%至7%的中期目標範圍」。但管理層同時補充，相信只是暫時性情況，但相信需要較預期更長的時間，將有形股東權益回報（ROTE）提升至10%。

截至去年底，集團普通股權一級資本比率13.8%，按季升3個基點。

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（第二版：更新午後渣打股價）