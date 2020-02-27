【藍籌業績】銀娛上季EBITDA跌6%、派息0.45元　呂志和：已捐100萬口罩　午後跌逾3%（第二版）

▲ 銀娛去年EBITDA轉跌，主席呂志和坦言疫情將影響行業，現時最重要是社會團結一致。

銀河娛樂 （00027） 公布，上季EBITDA（除息稅、折舊和攤銷前溢利）按年跌6%至41億元，按季就跌1%，但當中已受惠淨贏率偏高的幸運因素。淨贏率正常化後，銀娛季度EBITDA 39億元，按年下跌9%，按季就跌1%。

全年業績計，銀娛全年經調整EBITDA為165億港元，按年下跌2%；全年淨收益為519億港元，按年下跌6%。銀娛宣派派另一次特別股息，每股0.45元，連同年內另一次股息0.46元，全年派0.91元。

銀娛中午價格報52.25元，現價周息率僅1.74厘，股息率續落後於普遍濠賭牌主股。

銀娛業績符預期，但對後續肺炎影響評論保守，績後跌幅擴大，至下午2時50分，新報51.95元，跌3.3%，成交逾9億元。

呂志和：娛樂場已重開 路氹建築也加速

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發後，澳門重手防疫，一度暫停賭場營業15日。銀娛直言，若疫情持續時間延長，對2020年的財務業績及澳門的發展項目將有可能構成重大影響。

銀娛主席呂志和稱，明白有關措施可能會對行業以至澳門經濟帶來挑戰，全力支持政府行動，深信現時最重要的工作是社會團結一致。

他續指，所有娛樂場已於2月20日（星期四）解除臨時關閉令，在路氹的建築工程亦已加速。

防疫上，呂志和表示，透過銀河娛樂集團基金會， 捐出澳門幣2,000萬元予湖北省，另外捐出澳門幣500萬元，支援澳門新型冠狀病毒的防疫工作，並向澳門特區政府、珠海市與橫琴新區政府合共捐贈100萬個口罩。

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