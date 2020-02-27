疫情擴散全球股市震盪 避險指標大盤點

新冠肺炎疫情全球擴散，對全球股滙及商品市場的負面影響開始浮面，避險情緒不斷升溫。預期疫情短難受控，環球金融市場仍波動。

憂美國現社區傳播 美股續挫

美股的恐慌情緒升溫，主要由於疫情的爆發持續。美國首現一名染病途徑不明的新冠肺炎確診病人，令當地或現社區傳播的風險增。加州三藩市縱未有確診個案，但宣布進入緊急狀態，以應對快速變化的新冠肺炎疫情。

另外，世衛組織稱，中國境外的日新增病例數已超過中國境內，再響起全球疫情爆發的警號。根據世衛組織提供的資料，中國前一天新增約400宗例確診，全球其他地區合計則新增427宗確診。其中南韓的疫情情況嚴重，最新累計逾1,500宗確診。

1.美股恐慌指數創14個月高

作為環球股市指標的美股，受累疫情陰霾出現3連跌，而周三更出現先升後挫的走勢反映市場失信心。美股道指經歷周一及周二連跌逾1900點後，周三早段曾反彈逾460點，惟市場信心未回復，道指「一彈即散」，收市倒跌逾百點。另外，俗稱「恐慌指數」的VIX波幅指數亦連日趨升，最新報22.88，為2018年12月以來高位，反映市場恐慌程度急增。

2.美10年債息曾失1.3厘續新低

疫情升溫，令股市受挫，資金湧入債市及其他資產避險。資金由股市流入債市，債息再受壓，美國10年期債息持續創歷史低位，更曾跌破1.3厘水平。另外，憂慮疫情拖累經濟，美國長短債息持續出現「倒掛」，反映避險情緒持續。

3.金價處7年高位

黃金亦發揮避險資產作用，現貨金價續升，最新報1,638美元水平，仍現處7年高位水平。大行高盛更看好金價，將金價目標價上調至1,800美元，因為疫情蔓延、低實際利率以及對美國大選的關注度越來越高繼續刺激避險需求。

日本經濟重創 日圓失避險作用

另外，日圓向來被視為避險貨幣，惟今次疫情擴散，日圓反失避險作用，日圓兌美元反而下跌，跌至近10個月低。這是由於日本亦疫情影響嚴重，市場憂慮疫情於日本進一步擴散，加上日本近期經濟數據疲弱，上季GDP跌逾6%，均打擊日圓表現。

責任編輯：錢家鋒