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【歐洲疫情】挪威羅馬尼亞告急 首現新冠肺炎確診

環球社會熱點 11:41 2020/02/27

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，意大利疫情近日大爆發，並迅速傳播到其他歐洲國家。挪威和羅馬尼亞，均在周三（26日）表示，國內確診首例新型冠狀病毒。

最新消息：

2月27日

挪威

挪威公共衛生局（Norwegian Institute of Public Health）周三表示，該國發現首例新冠肺炎確診病例，患者上周從中國內地回挪威，他被檢測到對冠狀病毒呈陽性，現被隔離在家中。當時，他但沒有生病，不太可能感染其他人。

挪威公共衛生局負責人伏特（Line Vold）在新聞發布會上稱：「此人沒有出現症狀，但從爆發疫情的中國內地返回後接受了冠狀病毒檢測。」

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羅馬尼亞

與此同時，羅馬尼亞衛生部長科斯塔什（Victor Costache）稱，羅馬尼亞於周三，居住在南部戈爾吉縣（Gorj）的一名男子，確診首例新型冠狀病毒。

科斯塔什表示：「這名男子接觸到一名，本月初到訪羅馬尼亞的意大利人，他目前狀況良好，將被轉移到布加勒斯（Bucharest）的傳染病醫院。該男子7名家庭成員均對新型冠狀病毒測試呈陰性。

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2月26日

希臘

希臘通報國內第一宗新型冠狀病毒肺炎的確診病例，患者是一名近期到過意大利北部的38歲女子，她目前在醫院接受治療，狀況大致良好。

衛生部的傳染病部門主管Sotiris Tsiodras表示，患者正在港口城市Thessaloniki的醫院留醫，由特別醫療團隊監察病情。他形容，新冠肺炎仍是一種相對溫和的疾病，但重申大眾有必要注重衛生。

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瑞士

瑞士衛生部在一份聲明中稱：「感染者大約在十天前在意大利，參加了在米蘭附近的一次活動。」有關官員在新聞發布會上稱，尚不清楚該男子在哪一事件中被感染。目前正在識別與該男子接觸的人，並將其隔離14天。

瑞士當局表示，預計將在幾個小時內，從提契諾州（Ticino）、伯爾尼（Bern）和巴塞爾（Basel）中部和北部各州進行70次新冠肺炎測試。他們稱，現階段沒有必要採取進一步措施，例如關閉學校。但是如果認為病毒傳播不受控制，則將考慮採取新措施。

克羅地亞

歐洲國家克羅地宣布出現首例武漢肺炎病例。克羅地亞總理普倫科維奇（Andrej Plenkovic）宣布，已經確認該國境內第一宗新冠肺炎確診病例，這名年輕患者屬於輕微症狀。

克羅地亞衛生部長貝羅斯（Vili Beros）稱，首名新冠肺炎患者曾在2月19日至21日期間去過意大利米蘭。

奧地利

奧地利蒂羅爾（Tyrol）衛生部門周二發言人宣布，奧地利境內發現2例確診病例，是該國首次出現新冠肺炎患者。奧地利媒體稱，這2名患者是意大利人，他們居住在蒂羅爾，有可能是在意大利北部倫巴第地區感染了病毒。

責任編輯：曾子龍

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