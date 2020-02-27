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美國抗疫隊長彭斯惹爭議 曾祈禱對付愛滋 助長疫情

環球社會熱點 13:49 2020/02/27

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美國新冠肺炎疫情，由門外漢彭斯任防疫大隊長，他曾祈禱應對愛滋病，結果助長疫情爆發

 美國新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情有變，出現首宗疑似社區感染個案，意味病毒恐已在美國社區內傳播。美國總統特朗普（Donald Trump）委派副總統彭斯（Mike Pence）統領美國的抗疫工作。任命引起疑問，一來彭斯並非衛生專家的，是外行人，二來他任印第安納州長期間，情願祈禱也不推出針筒相關政策，導致州內愛滋病大爆發。

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美國疫情出現突變後，特朗普任命彭斯，取代衛生部長阿扎爾（Alex Azar），統領抗疫工作，負責的人員職位更高，似乎是為了顯示特朗普對此十分重視，但有關任命卻無法令人安心，反惹來重重質疑。

彭斯政治經濟無疑豐富，但沒有衛生相關背景，而他過去在衛生政策方面的往績，可謂污點處處。彭斯2013年上任印第安納州長後，削減醫療開支，導致針筒交換計劃缺乏資金，當地愛滋病疫情因此變差。

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惟彭斯本身是天主教徒，認為政府不應提供吸毒工具，堅拒針筒相關計劃，幕僚不斷勸他改變主意，他仍拿不定主意，僅稱回家會就此祈禱，到他改變主意，疫情已惡化至該州有史以來最差。

此外，彭斯曾公共健康問題上發表惹火言論，2000年曾撰文，否認吸煙與肺癌的關聯，公然反對有無數研究證明的科學事實，文中稱這是傳媒及政界歇斯底里，反應過度，吸煙不會殺人。

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新冠肺炎疫情變化迅速，抗疫措施需當機立斷，率領抗疫的人的公信力十分重要，才能在這個疫症假資訊滿天飛的時期，做好相關工作，彭斯能否處理好這次新冠肺炎危機，令人質疑。

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