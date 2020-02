▲ 新冠肺炎「當成流感就好」特朗普:美國流感年死6.9萬人

新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情在多國擴大,美國更懷疑首次出現新冠肺炎社區爆發。但在此之際,美國總統特朗普仍淡化新冠肺炎疫情,呼籲美國民眾當成流感處理就好,而美國流感「每年死6.9萬人」。特朗普又稱,多得政府行動,新冠肺炎對美國人風險很低。

美國抗疫隊長彭斯做 曾祈禱應對愛滋助長疫情

美國疑月中已社區爆發 染病途徑不明

特朗普周三(26日)在白宮會見傳媒,看來並未在意美國疾控中心此前一天警告美國需要嚴陣以待,他稱:

因為我們所做的一切,美國人(面臨新冠肺炎)風險維持非常之低。

(Because of all we've done the risk to the American people remains very low.)

德國宣佈瘟疫開始 傳染鏈無法再查

英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病

特朗普表示,自己與衛生部門官員並無意見不同。「無論發生甚麼我們都完全準備好。疫情可能顯著轉差,但沒有事情不可避免。」

美國疾控中心此前則表明,新冠肺炎在美國社區爆發不是會否問題,只是時間問題,中心正以瘟疫大流行(pandemic)級別採取準備措施。

日本大阪患者 出院後兩度檢測發現再確診

【日本疫情分佈】岐阜縣失守 北海道再添1死

特朗普又將新冠肺炎與流感比較。

流感在美國以至全球都會爆發,而特朗普聲稱,美國流感每年殺死6.9萬人,形容是「不可思議」(incredible)。

他因此認為,美國人不必對新冠肺炎過於憂慮,呼籲民眾將新冠肺炎當成流感一樣看待:

將這(新冠肺炎)當成流感應對。很多時候感染了,病徵也很輕微。你甚至不知道有問題。

(Treat this like a flu... In many cases when you catch this, it's very light. You don't even know there's a problem.)

獅城男違隔離令 遭褫奪新加坡永久居民身份

【南韓疫情分佈】破紀錄猛增500宗 確診逾1700

(患上新冠肺炎)有時候只會流鼻水。有時只會感到不太舒服。有時感覺會很糟。但這都與流感相似。

(Sometimes they just get the sniffles. Sometimes they just get something where they're not feeling quite right. And sometimes they feel really bad. But that's a little like the flu.)

南韓新天地教會首輪檢測 82%教徒確診

三藩市頒緊急狀態 料市內出現新冠肺炎

特朗普見完傳媒後,美國疾控中心不久即傳來壞消息。疾控中心證實,加州一名確診新冠肺炎病人,感染途徑不明,說明這可能是美國首宗新冠肺炎社區爆發病例。

連計從外地返美人士染病個案,美國新冠肺炎確診總人數升至60。

至於美國流感,疾控中心推算,今個流感季以來有1.6萬人死亡,30萬人入院。

南韓口罩KF94價格飆8倍 每賣46元

特朗普:CNN假新聞誇大疫情 美國情況很好