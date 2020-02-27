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新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人

環球社會熱點 11:02 2020/02/27

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新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在多國擴大，美國更懷疑首次出現新冠肺炎社區爆發。但在此之際，美國總統特朗普仍淡化新冠肺炎疫情，呼籲美國民眾當成流感處理就好，而美國流感「每年死6.9萬人」。特朗普又稱，多得政府行動，新冠肺炎對美國人風險很低。

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特朗普周三（26日）在白宮會見傳媒，看來並未在意美國疾控中心此前一天警告美國需要嚴陣以待，他稱：

因為我們所做的一切，美國人（面臨新冠肺炎）風險維持非常之低。

（Because of all we've done the risk to the American people remains very low.）

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特朗普表示，自己與衛生部門官員並無意見不同。「無論發生甚麼我們都完全準備好。疫情可能顯著轉差，但沒有事情不可避免。」

美國疾控中心此前則表明，新冠肺炎在美國社區爆發不是會否問題，只是時間問題，中心正以瘟疫大流行（pandemic）級別採取準備措施。

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特朗普又將新冠肺炎與流感比較。

流感在美國以至全球都會爆發，而特朗普聲稱，美國流感每年殺死6.9萬人，形容是「不可思議」（incredible）。

他因此認為，美國人不必對新冠肺炎過於憂慮，呼籲民眾將新冠肺炎當成流感一樣看待：

將這（新冠肺炎）當成流感應對。很多時候感染了，病徵也很輕微。你甚至不知道有問題。

（Treat this like a flu... In many cases when you catch this, it's very light. You don't even know there's a problem.）

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（患上新冠肺炎）有時候只會流鼻水。有時只會感到不太舒服。有時感覺會很糟。但這都與流感相似。

（Sometimes they just get the sniffles. Sometimes they just get something where they're not feeling quite right. And sometimes they feel really bad. But that's a little like the flu.）

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特朗普見完傳媒後，美國疾控中心不久即傳來壞消息。疾控中心證實，加州一名確診新冠肺炎病人，感染途徑不明，說明這可能是美國首宗新冠肺炎社區爆發病例。

連計從外地返美人士染病個案，美國新冠肺炎確診總人數升至60。

至於美國流感，疾控中心推算，今個流感季以來有1.6萬人死亡，30萬人入院。

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