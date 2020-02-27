【董事跳船】三生製藥4董事及CFO相繼辭任 午後股價跳水跌11%（第二版）

▲ 三生製藥自去年10月以來，已相繼有4名董事辭任，新任CFO亦於近期離職。

內地藥廠三生製藥 （01530） 近半年來董事會頻繁變動，自去年10月以來已有4位董事相繼辭任，市場消息指三生製藥新上任的首席財務官翁木子亦已離開公司，惹市場憂慮三生製藥營運。

三生製藥午後股價跳水，曾低見8.76元，跌近11%。截至午後1時半，跌幅收窄至逾7%，成交1.2億元，最新市值232億元。

4名董事去年10月起相繼辭任

根據三生製藥披露，王大松、王瑞去年10月8日辭任集團非執行董事、獨立非執行董事，譚擘自去年12月2日辭任公司執行董事，劉東則在今年2月10日辭任公司非執行董事，上述辭任的理由均為「決定投入更多時間處理個人事務」。

此外，券商富瑞引述公司管理層，去年底接替譚擘、擔任公司首席財務官的翁木子，近期也已離開公司。翁木子在加入三生製藥前為花旗亞太區醫藥研究部首席分析師。

富瑞在報告中指出，儘管相關董事離任都因為個人原因，但頻繁的人事變動或惹投資者關注公司日常營運。三生製藥為內地生物製藥公司，主力研發腫瘤、自身免疫病相關藥物。

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責任編輯：陳健婷