  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 22:29
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【伊朗疫情】巴基斯坦首現確診 患者曾遊伊朗朝聖聚會

環球社會熱點 10:28 2020/02/27

分享：

內地新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）在全球持續擴散，繼伊朗出現首宗確診後，中東地區相繼失守。巴基斯坦官員稱，周三（26日）證實錄得首兩宗確診病例，為2名曾經前往伊朗的人士。

繼伊朗出現首宗確診後，中東地區相繼失守。

巴基斯坦省級官員瓦哈布（Murtaza Wahab）稱，其中一名曾經前往伊朗的人士，在巴基斯坦城市卡拉奇（Karachi）檢驗新冠病毒後結果呈陽性，患者與一組28名的朝聖者，一起在伊朗聖城庫姆（Qom）度過三天，然後於2月20日返回。

他表示：「我們正在尋找該朝聖小組的其他成員，以便將他們隔離。」

【非洲疫情】非洲第二國失陷 阿爾及利亞出現意大利人確診  

【伊朗疫情】伊朗指美國制裁 無阻新冠病毒檢測設備進口

巴基斯坦衛生部長米爾扎（Zafar Mirza）26日表示，至於另一名患者則來自首都伊斯蘭堡（Islamabad），確診前亦曾到過伊朗。他指出，當地錄得首兩宗確診病例，目前他們已經根據標準留院治療，目前情況穩定，並指情況已經受到控制，呼籲民眾不要恐慌。

作為預防措施，200多名巴基斯坦什葉派穆斯林朝聖者，被關在邊境的臨時隔離所中。同時，當局將巴基斯坦邊境地區的所有教育機構關閉，直到3月15日。在鄰國伊朗爆發疫情後，巴基斯坦周日（23日）關閉了與伊朗的邊界。在伊朗，有19人死亡，其中139人被冠狀病毒感染。

美國疑首現社區爆發 確診病人染病途徑不明

中國夫婦涉誤導衛生部門被控 新加坡首例
 
責任編輯：曾子龍

相關文章

【日本疫情】企業剝削勞工權益 不准戴口罩兼放無薪假
2020/02/26
【日本疫情】企業剝削勞工權益 不准戴口罩兼放無薪假
【新冠肺炎】泰國增3人確診 患者隱瞞曾遊北海道
2020/02/26
【新冠肺炎】泰國增3人確診 患者隱瞞曾遊北海道
希臘首宗確診新冠肺炎 患者亦曾往意大利北部
2020/02/26
希臘首宗確診新冠肺炎 患者亦曾往意大利北部
中國夫婦涉誤導衛生部門被控 新加坡首例
2020/02/26
中國夫婦涉誤導衛生部門被控 新加坡首例
美國疑首現社區爆發 確診病人染病途徑不明
今日
美國疑首現社區爆發 確診病人染病途徑不明
傳染病 疫情 巴基斯坦 伊朗 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【南韓疫情分佈圖】破紀錄猛增500宗 確診逾1700
【南韓疫情分佈圖】破紀錄猛增500宗 確診逾1700
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線