【伊朗疫情】巴基斯坦首現確診 患者曾遊伊朗朝聖聚會

內地新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）在全球持續擴散，繼伊朗出現首宗確診後，中東地區相繼失守。巴基斯坦官員稱，周三（26日）證實錄得首兩宗確診病例，為2名曾經前往伊朗的人士。

▲ 繼伊朗出現首宗確診後，中東地區相繼失守。

巴基斯坦省級官員瓦哈布（Murtaza Wahab）稱，其中一名曾經前往伊朗的人士，在巴基斯坦城市卡拉奇（Karachi）檢驗新冠病毒後結果呈陽性，患者與一組28名的朝聖者，一起在伊朗聖城庫姆（Qom）度過三天，然後於2月20日返回。

他表示：「我們正在尋找該朝聖小組的其他成員，以便將他們隔離。」

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巴基斯坦衛生部長米爾扎（Zafar Mirza）26日表示，至於另一名患者則來自首都伊斯蘭堡（Islamabad），確診前亦曾到過伊朗。他指出，當地錄得首兩宗確診病例，目前他們已經根據標準留院治療，目前情況穩定，並指情況已經受到控制，呼籲民眾不要恐慌。

作為預防措施，200多名巴基斯坦什葉派穆斯林朝聖者，被關在邊境的臨時隔離所中。同時，當局將巴基斯坦邊境地區的所有教育機構關閉，直到3月15日。在鄰國伊朗爆發疫情後，巴基斯坦周日（23日）關閉了與伊朗的邊界。在伊朗，有19人死亡，其中139人被冠狀病毒感染。

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責任編輯：曾子龍