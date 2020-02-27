【新股IPO】綜藝製片商煜盛文化明起招股　一手入場費3404元

▲ 市場消息指，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化明起至下周四（3月5日）公開招股，一手（1000股）入場費3404元，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。（資料圖片）

據本報所獲初步招股文件，中國綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857） 明日（28日）至下周四（3月5日）公開招股，計劃發行4億股，每股招股價介乎2.25元至3.37元，一手（1000股）入場費3404元，集資最多13.5億元。煜盛文化擬於3月5日定價，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。

煜盛文化所得款項的85%將用於為研發的儲備節目提供資金，5%用於在2020年將團隊增加75人，10%用作營運資金及一般營運資金用途。

是次集資引入China Fortune Rich Private Equity Fund Limited為基石投資者，認購1000萬美元（約7800萬港元），設6個月禁售期。

煜盛於2014年成立，主要製作綜藝節目，包括《你好！面試官》、《嗨！唱起來》等，然後賣予江蘇衛視、安徽衛視等內地電視台，以去年首8個月佔總收入2.2億元人民幣的95%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：

【新股IPO】興業物聯孖展超購602倍 解構股價升跌

【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購522倍 九尊數字互娛、深藍科技今起招股（附上市時間表）

【新股IPO】興業物聯今截孖展 5大因素分析暗盤、首掛有無驚喜？

責任編輯：趙偉津、謝卓榮