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【新股IPO】綜藝製片商煜盛文化明起招股　一手入場費3404元

金融經濟 10:28 2020/02/27

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市場消息指，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化明起至下周四（3月5日）公開招股，一手（1000股）入場費3404元，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。（資料圖片）

據本報所獲初步招股文件，中國綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857） 明日（28日）至下周四（3月5日）公開招股，計劃發行4億股，每股招股價介乎2.25元至3.37元，一手（1000股）入場費3404元，集資最多13.5億元。煜盛文化擬於3月5日定價，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。

煜盛文化所得款項的85%將用於為研發的儲備節目提供資金，5%用於在2020年將團隊增加75人，10%用作營運資金及一般營運資金用途。

是次集資引入China Fortune Rich Private Equity Fund Limited為基石投資者，認購1000萬美元（約7800萬港元），設6個月禁售期。

煜盛於2014年成立，主要製作綜藝節目，包括《你好！面試官》、《嗨！唱起來》等，然後賣予江蘇衛視、安徽衛視等內地電視台，以去年首8個月佔總收入2.2億元人民幣的95%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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責任編輯：趙偉津、謝卓榮

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