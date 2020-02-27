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【環球疫情】美股大跌尋原因　桑德斯選情高漲、國際確診個案首超中國？

金融經濟 10:04 2020/02/27

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桑德斯選情高漲，反被視為新冠疫情外另一美股跌市原因。

美股連日累跌約2000點，過去兩個交易日嘗試反彈，都無力而還，連帶港股連日積弱，各界嘗試分析美股急跌箇中原因。新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在中國以外多國大爆發，固然被視為主要跌市原因，但「新債王」DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，民主黨總統候選人桑德斯選情高漲，也是拖累美股連日大跌的原因。

新冠疫情過去一個月都集中於中國內地，但韓國、日本、意大利和伊朗齊破百，美國紐約也有疑似病例，都加深華爾街對疫症大流行的憂慮。

相關文章：【新冠肺炎】中國境外新增確診病例首超境內　環球股市蒸發逾3萬億美元

岡拉克接受CNBC 查詢時認為，美國最大醫療保險企業聯合健康保險（United Healthcare，美：UNH）在疫情擴散時理應造好，但該股股價卻跑輸標指。他認為，這反映跌市理由不止與疫情有關，更加反映市場憂慮消化桑德斯民望急升的消息。

桑德斯連贏多個民主黨總統初選，而被視為華爾街最期待的彭博（Michael Bloomberg）電視辯論表現不理想，令桑德斯獲提名選情看高一線。

桑德斯被視為左翼思想代表，政綱包括提高富人稅率、拆散大型銀行、提高工人最低時薪至15美元等。

岡拉克曾指，桑德斯是股市最大下行風險，會驅使投資者因憂慮他當選而沽售股票。他更形容，股票下跌，國民出現負面財富效應，也會提高桑德斯當選機會，如同惡性循環。

相關文章：港股早段跌逾200點後回順 小米逆市升逾1%（不斷更新）

相關文章：美國民主黨總統初選辯論 桑德斯成箭靶 彭博被翻舊帳

香港股票 美股 桑德斯 岡拉克 美國民主黨 武漢肺炎
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