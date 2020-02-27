【環球疫情】國際新增確診病例首超中國　環球股市蒸發逾3萬億美元

▲ 新冠肺炎全球確診病例已逾8萬宗，當中逾9成半位於中國，但世衛指新增病例走勢有變。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，世衞表示，中國境外新增確診病例數目首次超過中國境內。根據MSCI全球股票指數表現，環球股市市值4日蒸發3.3萬億美元。

根據世衛資料，中國25日（周二）新增411例確診，全球其他國家合計則新增427例確診。中國國家衞生健康委員會指，周二確診人數達400宗，大部分位於湖北省。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，中國境外地區目前總確診宗數達2790宗，涉及37個國家，死亡病例達44宗，情況令人憂慮，但認為動輒形容「大流行」沒實質幫助。

新冠肺炎疫情持續在全球其他國家擴散，巴西、巴基斯坦、希臘首次確診新冠病例，巴西病例為拉美地區首例。意大利和伊朗感染人數繼續增加。新冠肺炎全球確診病例已逾8萬宗，當中逾9成半位於中國；死亡病例逾2,700例。

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，疫情對美國民眾構成的風險仍然很低。如新型冠狀病毒繼續擴散，美國已經準備好一切方式應對。他又提到，若果國會批出超過25億美元的應對疫情撥款，他會樂於接受。

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