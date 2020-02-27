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【新股IPO】興業物聯孖展超購602倍　解構股價升跌

金融經濟 17:02 2020/02/27

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興業物聯將於今截孖展申請，預期暗盤及首掛有望造好。（資料圖片）

河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 第3日招股，公開招股部份孖展已超購602倍，錄120億元孖展額，打破新股市場的淡靜氛圍，在新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情肆虐下，從5方面分析興業物聯能否一枝獨秀，在暗盤及首掛時，給予投資者驚喜？

相關文章：【新股IPO】興業物聯次日超購逾500倍 孖展認購逾104億元

一、富石金融暗盤表現　燃起投資者對新股信心

事實上，疫情持續擴大下，市況愈趨波動，投資者普遍傾向選擇防守性較高的部署，拖累新股市場銷情，同時亦影響企業上市步伐，不過隨着富石金融 （02263） 暗盤錄強勁升勢，投資者對新股的信心亦稍微回暖。

富石公開發售部分接獲逾2萬份申請，超額認購約239倍，於三大暗盤平台均報升，當中於富途升3成，耀才及輝立亦分別升16%，雖然其首掛表現不佳，跌20%，但暗盤升勢依然給予投資者不少信心，在回顧去年第四季突起的炒風，令他們憧憬能於新股市場獲利。

相關文章：【新股IPO】富石金融暗盤早段升2至3成

二、興業物聯符合「四大」熱炒因素

去年10月新股市場曾現一輪瘋炒潮，當時投資界均認為，新股炒作主要講求市場氣氛，細價股則以炒風主導，而細價股容易炒高主要由於其貨源歸邊導致求過於供，參考去年新股表現，用集資規模較細、大額超購、求過於供，以及身處熱炒板塊此4大因素的新股，短綫回報普遍吸引。

回看興業物聯，均符合上述四大因素：

（1）該股集資最多1.5億元，市值介乎6至8億元，符合「集資規模較細」的準則；

（2）該股次日招股已借出54億元孖展額，超購270倍，符合「大額超購」的準則；

（3）未計及回撥機制，公開發售部分股數1000萬股，以2000股一手計算，僅5000手，現時已超購逾500倍，相信屆時一手中籤比率亦相當低，符合「求過於供」的準則；

（4）物管板塊去年起已受投資者青睞，去年至今個別物管股更飆升逾倍，而物管股在此次疫情所受的影響較輕微，屢受資金追捧，符合「身處熱炒板塊」的準則。

三、物管新股首日普遍報捷 9隻新股首日平均漲幅達18.2%

去年共有9隻物管股上市，當中8隻均錄得升幅，鑫苑服務 （01895） 更漲逾4成，首日平均升幅達18.2%，平均最高漲幅更高達33%。

值得注意的是，興業物聯是從新三板摘牌後再赴港，與保利物業 （06049） 及鑫苑服務 （01895） 的情況類似，三者亦同樣為母公司分拆的物管業務上市，參考鑫苑服務及保利物業首日分別漲42%及29%，相信興業物聯亦有望錄不俗升幅。

*累積表現截止2月27日收市

相關文章：【新股IPO】興業物聯次日孖展超額近522倍　到底仲應唔應該入手？

四、保薦人歷史保薦表現不俗

興業物聯的保薦人為中泰國際融資，該公司過去曾為3隻新股擔任保薦人，包括早前成投資者焦點、新股「超購王」新石文化 （01740） 、物管股奧園健康 （03362） 以及公路股齊魯高速 （01676） ，當中新石文化及奧園健康均錄大幅度升幅，首日分別升40%及22%。

*累積表現截止2月27日收市

五、新股市場未有陷入低迷 料疫情淡化後逐步回暖

中民證券研究部董事黃偉豪早前亦曾分析指，雖然市場避險情緒較濃，近期新股的招股反應均較冷淡，但並未過度看淡新股市場，相信間中仍有1、2家企業來港闖關，若其擁基本因素支持，亦會有不俗表現。

他預料，新股市場將於疫情淡化後逐步回暖，更憧憬若下半年中概股回歸潮正式啟動，大型企業陸續登陸港股市場，將吸引投資者及機構目光，新股市場有望再度掀起熱潮。

相關文章：【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購522倍 九尊數字互娛、深藍科技今起招股（附上市時間表）

更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

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