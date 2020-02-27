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美國疑首現社區爆發 確診病人染病途徑不明

環球社會熱點 12:59 2020/02/27

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美國疑首現新冠肺炎社區爆發 確診病人染病途徑不明

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情遍及六大洲，美國疾控中心警告美國需要做好準備後一天，美國疑現新冠肺炎疫情社區爆發。美國最新一名新冠肺炎確診病人，染病途徑不明，意味可能由社區傳播感染。該病人更早在2月中已求醫，惟直到本周才接受新型冠狀病毒測試，意味不排除有更多人受到感染。

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美國疾控中心周三（26日）表示，美國本地染病第15名新冠肺炎病人，感染途徑不明。病人是加州居民，事前沒有到過中國等高危地區，也沒有接觸已知新冠肺炎病人。

疾控中心明言，這可能是美國新型冠狀病毒社區爆發首宗個案。

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該名病人2月中在北加州求醫，然後再轉至另一所醫院，因為不符合條件，並未即時檢測新型冠狀病毒。直至周日（23日），疾控中心才指示做病毒測試，周三結果呈陽性。

連計從外地返美人士染病個案，美國新冠肺炎確診總人數升至60。

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此前一天，疾控中心已預期，美國必會出現新冠肺炎疫情社區爆發，形容這不是會否問題，而是時間問題。

疾控中心稱，新冠肺炎可能會變成全球瘟疫大流行（pandemic），中心亦正採取相應防備措施。

然而，美國總統特朗普繼續公開淡化新冠肺炎疫情。特朗普周三較早前呼籲民眾，將新冠肺炎當成流感看待就好（treat this like a flu）。他指因為美國政府採取了行動，新冠肺炎對美國人的風險很低。

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