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黑期曾跌逾300點 道指期貨續跌百點（不斷更新）

金融經濟 08:34 2020/02/27

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黑期跌逾300點 道指期貨續跌百點（不斷更新）

市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）於中國境外蔓延，美股反彈乏力，道指反彈逾460點後倒跌123點，至於港股若跟足ADR走勢，今早料低開約27點。

弱勢藍籌相繼破底 騰訊獨力恐難撐

【新股IPO】興業物聯次日孖展超額近522倍　到底仲應唔應該入手？

【08：34】黑期跌幅收窄至不足150點。

【08：25】日經225指數早段跌239點或1.1%，報22186點；首爾KOSPI指數跌0.2%，報2073點。

【08：10】黑期最新跌約320點，報26371點；道指期貨跌101點，報26813點。

【08：07】歌禮製藥 （01672） 公布，由南昌市第九醫院陳宏義主任團隊發起的口服戈諾衛®聯合利托那韋治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，於2月16日獲南昌市第九醫院倫理委員會批准。

歌禮製藥︰戈諾衛聯合利托那韋治療新冠肺炎臨床研究獲批

【07：55】百威亞太 （01876） 去年股權持有人應佔溢利為8.98億美元，按年下跌6.3%，每股盈利7.5美分，百威亞太派息2.63美分。

受新冠肺炎所累，估計與去年同期相比，今年首2個月中國的收入將自然減少約2.85億美元。

【業績公布】百威亞太去年股權持有人應佔溢利跌6.3%　今年首2月中國收入減少約2.85億美元

【07：00】道指早段反彈逾460點後急回，收報26957點，跌123點，連跌5日，失27000關； 標指收報3116點，跌11點或0.38%；納指收報8980點，升15點或0.17%。

港股ADR收報26668點，跌27點或0.1%；恒指夜期收報26595點，升15點或近0.1%。

道指升逾400後倒跌123點 港股ADR跌約27點

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 歌禮製藥－B（01672） 恒指夜期 百威亞太（01876） 恒生指數 業績公布 港股ADR

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