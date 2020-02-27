道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）

▲ 黑期跌逾300點 道指期貨續跌百點（不斷更新）

美股連續三日重創後未止跌，道指開市短短45分鐘內，已急瀉超過600點或2.4%，反映避險的美十年期債息亦進一步破底，跌至1.25厘水平，連帶恒指夜期亦無力延續升勢，暫報26341點，跌347點，低水438點。

【05:00】道指尾市10分鐘急插，全日暴瀉1190點，標指跌穿3000點。美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，觸發市場恐慌，重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美︰MSFT）分別最多跌6.7%及7.2%。騰訊（00700）ADR折合報388.4港元，較港收市價低10.8元；中概股阿里巴巴（09988）ADR折合報199.6港元，較港收市價低5.6元。綜合藍籌ADR表現，相當於恒指跌360點。

【04:00】美股尾市沽壓增大，道指暫挫759點，報26198點，納指亦跌逾3%，騰訊（00700）ADR暫報393.4港元，較港收市價低5.8元；中概股阿里巴巴（09988）ADR暫報200.9港元，較港收市價低4.3元。

【03:25】美股午市跌幅再度擴大至逾660點，3大指數齊跌逾2.5%，道指暫跌662點，報26295點，恒指夜期隨美股跌幅擴大，收報26422點，跌266點，低水356點。

【02:00】美股午市反覆下跌，跌幅略為收窄，道指暫跌1.4%，報26577點，跌380點，恒指夜期亦隨美股跌幅收窄，暫報26547點，跌141點，低水231點。

【23：35】美股大波動，道指跌幅擴大至近千點，急瀉960點陷調整區, 低見25997點，幸跌勢立時緩減，本港時間今晨零時52分, 跌573點，暫26383點。恒指夜期跌360點，暫報26328點，低水450點。

【23：15】道指瀉655點或2.4%，連帶恒指夜期跌勢加深，暫報26341點，跌347點，低水438點。

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【22：35】美股昨日回穩後今日再急挫，道指挫超過500點，最新報26440點，跌516點。恒指夜期亦走低，報26472點，跌216點，低水307點。

【21：55】美股或未止跌，連帶恒指夜期亦無力延續升勢，暫報26562點，跌126點，低水217點。

市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）於中國境外蔓延，美股反彈乏力，道指反彈逾460點後倒跌123點，至於港股今日期指結算，大市低開167點，早段跌幅曾擴大至逾200點，午後內銀強勢抽升，帶動港股一度倒升逾百點，最終升約80點。

【16：32】黑期最新跌約160點，報26655點；道指期貨跌156點，報26758點。

【16：30】下月期指收報26694點，升131點或0.5%，低水85點，2月期指報26554點。

【16：10】恒指最終收報26778點，升82點或0.3%；國指收報10593點，升91點或0.9%。主板成交1105億元。潤地 （01109） 升3.5%，藍籌最佳。

會德豐 （00020） 私有化復牌升近40%，至於九倉置業 （01997） 跌6.2%，藍籌最差。

內銀股造好，四大內銀分別升1.6%至2.3%。另外，友邦 （01299） 倒升1.1%，亦支持大市倒升。

【15：53】道指期貨跌幅收窄至118點，報26796點。

【15：52】友邦 （01299） 尾市倒升1.1%，高見78.25元。

【15：36】港股升幅擴大至100點，上試26800點水平。

【15：19】大市最倒升近50點，騰訊 （00700） 升0.1%重上400元水平。

【15：16】內銀抽升，加上騰訊 （00700） 跌幅收窄，港股倒升。四大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 及中行 （03988） 合共貢獻逾80點。

【15：02】上證綜指升0.1%；深證成指升0.3%；創業板指升0.7%。

【15：00】大市跌幅收窄至不足50點。

【14：53】大市跌幅收窄至約150點。內銀股撐市，建行 （00939） 升1.4%；工行 （01398） 升2.1%；中行 （03988） 升1%；農行 （01288） 升1.6%。

人行副行長劉國強表示， 應對疫情方面，下一步要用好已有的支持政策，繼續用好專項再貸款政策向中小銀行傾斜；綜合運用公開市場操作、常備借貸便利、中期借貸便利等貨幣政策工具；擇機實施2019年普惠金融定向降準動態考核，釋放長期流動性。

他表示，下一段還要擇機定向降準，是因為有些銀行的普惠金融服務達標了，就要給他降低，這也是支持普惠金融服務。此外，將繼續推進LPR改革，引導整體市場的利率以及貸款的利率下行。

【人行放水】人行擬再定向降準 四大內銀最多升3%

【14：18】醫療股造好，阿里健康 （00241） 升7.7%，平安好醫生 （01833） 升4%。

阿里健康升近8% 與天貓啟動「放心購藥」計劃

內地傳媒報道，阿里健康與天貓宣布，將會啟動「放心購藥」計劃，全國3億慢性病患者可以在天貓上購買處方藥，在北上廣深杭等十座城市的病患最快30分鐘就可以收到藥。

【14：14】銀娛 （00027） 績後跌幅擴大至3.2%，低見51.95元。

【14：09】日股午後跌幅擴大，最終跌逾2%。

【13：53】九倉置業 （01997） 曾跌逾6%，破底低見37.7元，最新仍跌5.1%，報38.15元，為跌幅最大藍籌，成交2.3億元。

【13：08】銀娛 （00027） 績後續跌逾2%。銀娛上季EBITDA（除息稅、折舊和攤銷前溢利）按年跌6%至41億元，按季就跌1%，但當中已受惠淨贏率偏高的幸運因素，淨贏率正常化後，銀娛季度EBITDA 39億元，按年下跌9%，按季就跌1%。

【藍籌業績】銀娛上季EBITDA跌6%、派息0.45元 呂志和：已捐100萬個口罩

【13：04】渣打 （02888） 績後升逾2%，高見61.3元。渣打去年法定稅前溢利37.13億美元，按年增46%，屬於市場預測數範圍內。集團宣布派發每股末期息20美仙，全年股息每股27美仙，按年升29%。同時預告將於短期內，斥資5億美元作股份回購。

渣打去年法定稅前溢利按年增46%符預期 斥資5億美元回購股份

渣打香港去年多賺3.8% 貢獻集團4成盈利

【13：01】港股午後初段跌逾200點，最新跌220點。

【13：00】會德豐 （00020） 升近五成，破頂高見71元。九置 （01997） 跌逾3%，破底低見38.8元。會德豐公布，將透過現金加實物分派協議，將會德豐私有化，股東每持有1股會德豐，將獲分派1股九龍倉及1股九龍倉置業 ，再加上現金代價股份12元。

會德豐現金+實物分派方式私有化涉81.5億元 完成後將撤銷上市地位

【會德豐私有化】拆解吳光正家族財技 溢價五成小股東明賺暗蝕

【12：53】道指期貨跌幅擴大至逾400點，最新跌419點，黑期跌約300點。美國最新一名新冠肺炎確診病人，染病途徑不明，意味可能由社區傳播感染。

【12：40】道指期貨最新跌371點，報26543點。

【12：30】恒指中午收報26519點，跌176點或0.7%；國指中午收報10481點，跌20點或0.2%。主板成交541億元。

即月期指報26522點，跌58點或0.2%，高水2點；下月期指報26466點，跌97點或0.4%。

中生製藥 （01177） 升3.8%，為升幅最大藍籌；銀娛 （00027） 績前跌2.7%，藍籌中最傷。

【11：50】水泥基材股續炒上，海螺 （00914） 升3.3%；中建材 （03323） 升2.9%；潤泥 （01313） 升2.6%。

【11：45】港股於上午收市前跌約175點，成交520億元。

【11：42】瀛晟科學 （00209） 升幅擴大至2.5倍，破頂高見0.074元，成交4073萬元。

【11：35】濠賭股下跌，其中藍籌銀娛 （00027） 將公布業績，股價績前跌2.3%；金沙 （01928） 跌2%。美高梅 （02282） 跌1.8%；永利 （01128） 跌1.6%；澳博 （00880） 跌0.4%；新濠 （00200） 跌3.2%。

【11：30】A股向上，上證綜指中午收報3004點，升0.6%；深證成指中午收報11635點，升1.2%；創業板指中午收報2222點，升1.9%。

【11：28】騰訊 （00700） 11時過後跌幅逐步收窄至0.6%，大市跌幅收窄至不足150點。

【11：07】港股維持逾200點跌幅，最新跌約220點。騰訊 （00700） 領跌，股價跌1%。

【11：05】阿里巴巴 （09988） 跌0.1%。美國獨立投資研究機構Hedgeye旗下中國分析師Felix Wong將阿里巴巴列入最佳沽空名單，指潛在跌幅高達兩成。

阿里巴巴遭Hedgeye列入最佳沽空名單 下跌空間達兩成

【11：00】星美文化旅遊 （02366） 曾升破高見0.31元，最新報0.19元，升5.6%。英皇文化產業 （00491） 則跌7%。英皇文化發意向書，擬購星美文化旅遊52.51%股權。

星美文化乾升7成後急回近4成 英皇文化收購逾半股權

【10：59】三生製藥 （01530） 跌3%，三生製藥自去年10月以來已有4位董事相繼辭任，市場消息指三生製藥新上任的首席財務官翁木子亦已離開公司，惹市場憂慮三生製藥營運。

【董事跳船】三生製藥4董事及CFO相繼辭任 富瑞：經營惹關注

【10：40】瀛晟科學 （00209） 停牌近一年後復牌，股價飈一倍，高見0.044元。

【10：30】渣打 （02888） 將於今日公布業績，渣打股價績前逆市靠穩，升0.6%。

【10：12】本地零售個別發展，經營HKTVmall的港視 （01137） 續升1.1%；阿信屋母企CEC （00759） 則跌3.1%。財政司司長陳茂波昨日公布為18歲或以上市民派發現金1萬元，消息刺激昨日本地零售股急升。

【10：07】港股跌逾250點，回落至26500點水平以下。

手機孖寶續挫，其中瑞聲 （02018） 跌3.2%，為表現最差藍籌；舜宇 （02382） 跌1.5%。

【09：57】沽空機構Bucephalus Research指聯想 （00992） 疑似欺詐（fraud），聯想表示相信指控沒有根據（have no foundation）。聯想股價今早跌近1%。

【沽空機構】聯想被指疑似欺詐跌6% 「相關指控沒有根據」 （第二版）

【09：51】港股早段跌逾200點後，跌幅收窄，恒指最新跌約140點。

【09：50】小米 （01810） 股價逆市造好，升1.1%。小米10 Pro繼早前開售1分鐘銷售額破2億元人民幣後，日前最新第二次開放購買，目前銷量已接近10萬部。主席雷軍更形容︰「這是一個非常驚人的數字！」

【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人

【09：45】新世界 （00017） 靠穩升0.1%；港鐵 （00066） 升近0.5%。新世界公布，與港鐵簽訂協議，出售其持有的九龍灣德福廣場二期商場收益權及將軍澳PopCorn 2期商場收益權，作價30億元。

新世界售德福廣場2期及PopCorn 2期商場權益予港鐵 作價30億元

【09：38】港股早段跌幅擴大至近250點，跌穿26500點水平。

【09：30】內地三大指數高開，上證升0.15%，深證成指升0.51%，創業板指升0.9%。

【09：25】思捷環球 （00330） 高開2.9%。思捷截至去年底止6個月，虧損收窄至3.3億元，虧蝕較上一個財年同期減少14.4億元。每股虧損0.18元，不派中期息。

思捷半年虧損收窄至3.3億元 不派中期息

【09：20】恒指開報26529點，跌167點或0.6%；國指開報10447點，跌54點或0.5%。

滙豐 （00005） 除淨，股價逆市升1.6%。另外，騰訊 （00700） 跌0.2%；友邦 （01299） 跌0.7%；中移動 （00941） 、港交所 （00388） 平開。

百威亞太 （01876） 績後低開2.7%。

【09：17】人民幣中間價下調89點子，報7.0215。

【09：15】即月期指開報26425點，跌155點或0.6%。

【09：05】黑期跌幅再擴大至逾300點，報26363點。

【09：00】南韓央行宣布維持利率1.25厘不變，出乎市場意外，市場預期減息25點子至1厘。

【08：58】中國人工革化學品製造商深藍科技 （新上市編號︰01950） 今日起招股，擬發行2.5億股，招股價介乎0.5元至0.6元，每手4000股，1手入場費2424元，預計3月12日上市。

另外，同於今日招股的中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛集團控股 （新上市編號︰01961） 計劃發行1.1億股，招股價介乎1.5元至1.8元，一手（2000股）入場費3636元，3月17日上市。

【新股IPO】深藍科技今日起招股 1手入場費2424元

【新股IPO】九尊數字互娛一手入場費3636元 商品大王羅傑斯參與認購

【08：34】黑期跌幅收窄至不足150點。

【08：25】日經225指數早段跌239點或1.1%，報22186點；首爾KOSPI指數跌0.2%，報2073點。

【08：10】黑期最新跌約320點，報26371點；道指期貨跌101點，報26813點。

【08：07】歌禮製藥 （01672） 公布，由南昌市第九醫院陳宏義主任團隊發起的口服戈諾衛®聯合利托那韋治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，於2月16日獲南昌市第九醫院倫理委員會批准。

歌禮製藥︰戈諾衛聯合利托那韋治療新冠肺炎臨床研究獲批

【07：55】百威亞太 （01876） 去年股權持有人應佔溢利為8.98億美元，按年下跌6.3%，每股盈利7.5美分，百威亞太派息2.63美分。

受新冠肺炎所累，估計與去年同期相比，今年首2個月中國的收入將自然減少約2.85億美元。

【業績公布】百威亞太去年股權持有人應佔溢利跌6.3% 今年首2月中國收入減少約2.85億美元

【07：00】道指早段反彈逾460點後急回，收報26957點，跌123點，連跌5日，失27000關； 標指收報3116點，跌11點或0.38%；納指收報8980點，升15點或0.17%。

港股ADR收報26668點，跌27點或0.1%；恒指夜期收報26595點，升15點或近0.1%。

道指升逾400後倒跌123點 港股ADR跌約27點

責任編輯︰梁浩碩