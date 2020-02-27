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【業績公布】百威亞太去年股權持有人應佔溢利跌6.3%　今年首2月中國收入減少約2.85億美元

金融經濟 07:52 2020/02/27

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【業績公布】百威亞太去年股權持有人應佔溢利跌6.3%　今年首2月中國收入減少約2.85億美元

百威亞太 （01876） 公布業績，百威亞太去年股權持有人應佔溢利為8.98億美元，按年下跌6.3%，較分析師預估的9.31億美元為低，每股盈利7.5美分，百威亞太派息2.63美分。

期內，收入65.46億美元，按年升1.8%，毛利率53.3%。

單計第四季，股權持有人應佔溢利為4500萬美元，按年下跌23.7%，收入12.02億美元，跌3.5%，總銷量15.41億公布，跌5.6%。

百威亞太表示，中國市場今年1月首3周錄得強勁表現，直至新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發，持續衝擊其業務。夜生活渠道幾乎停止活動，餐廳活動亦非常有限。其次，來自零售渠道（例如現代貿易、傳統貿易）的需求大幅減少，但電子商務渠道需求則大幅加速增長。

受新冠肺炎所累，估計與去年同期相比，今年首2個月中國的收入將自然減少約2.85億美元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利將自然減少約1.7億美元。由於須視乎病毒的控制及客戶恢復正常運作的速度，現時難以估算事件在未來數月的全面影響。

供應方面，目前已重開超過一半的釀酒廠，並已就所有其他釀酒廠（武漢釀酒廠除外）取得許可證。

韓國方面，尤其考慮到該國近期爆發新型冠狀病毒疫情，對整體經濟及行業復甦前景保持審慎態度，今年上半年的收入亦難以與去年同期相比。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 百威亞太（01876） 業績公布 南韓 中國

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