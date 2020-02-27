【美股收市】疫情蔓延遏反彈 道指倒跌123點

市場擔憂新冠病毒在中國境外加速蔓延，恐打擊全球經濟，美股反彈乏力 ; 道指早段反彈超過460點後突然急回，倒跌逾百點，失27000關。

道指收報26957點，跌123點，連跌5日; 標指收報3116點，跌11點或0.38%；納指收報8980點，升15點或0.17%。

香港時間周四(27日)早上7時，美國總統特朗普將就疫情應對措施發表講話，市場憧憬他會出招救市 ; 美國疾病管制署(CDC)亦將派出代表出席記者會。

世衛組織稱，中國境外的日新增病例數已超過中國境內。投資者擔心疫情影響原油需求，國際油價連續第四天下滑；紐約期油失守50美元關，創下逾一年低位。

外媒報道，沙特國家石油公司沙特阿美將啟動海外上市的早期籌備工作，將傾向於選擇在亞洲眾多交易所之一上市，其海外IPO可能並不會在2020年實現。

有新債王之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美股本周大跌市並非單純反映疫情擴散憂慮，而是與桑德斯(Bernie Sanders)有望成為民主黨總統提名人的消息直接關連，投資者因為擔心桑德斯當選而沽售股票，股票下跌也提高了桑德斯當選的可能性，形成惡性循環。

岡拉克指桑德斯是股市最大下行風險，因為他自稱是民主社會主義者，政綱包括提高富人稅率、將大型銀行拆骨，以及提高工人最低時薪至15美元等。桑德斯還誓言要整治製藥行業。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -106點 26975點 美國標指 +15點 3143點 美國納指 -1點 8964點 歐洲Stoxx 600指數 持平 404.62點 美匯指數 +0.2% 99.11 歐元 持平 1.0884美元 日圓 -0.2% 110.43兌1美元 美國2年債息 -3點子 1.165厘 美國10年債息 +1點子 1.342厘 紐約期油 -2.4% 48.7美元 倫敦布蘭特期油 -2.8% 53.4美元 現貨金 +0.2% 1638.4美元 ＊截至本港5時10分

責任編輯：柯志宏