【美股午市】道指彈460點後急墮 倒跌逾百點失27000關

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【美股收市】疫情蔓延遏反彈 道指倒跌123點
市場擔憂新冠病毒在中國境外加速傳播，恐打擊全球經濟，拖累美股升轉跌。美股早段反彈超過460點後突然急回，午市跌逾百點失27000關。
道指早段最多漲461點，截至本港時間凌晨2時40分，報26975點，倒跌106點；標指報3143點，升15點；納指報8964點，跌1點，早段曾升2%。
世衛組織稱，中國境外的日新增病例數已超過中國境內。投資者仍擔心疫情影響全球經濟，油價反覆下挫。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-106點
|26975點
|美國標指
|+15點
|3143點
|美國納指
|-1點
|8964點
|歐洲Stoxx 600指數
|持平
|404.62點
|美匯指數
|+0.2%
|99.15
|歐元
|持平
|1.0887美元
|日圓
|-0.1%
|110.31兌1美元
|美國2年債息
|-5點子
|1.143厘
|美國10年債息
|-2點子
|1.312厘
|紐約期油
|-0.9%
|49.44美元
|倫敦布蘭特期油
|-1.4%
|54.20美元
|現貨金
|+0.7%
|1646.9美元
|＊截至本港2時40分
責任編輯：柯志宏