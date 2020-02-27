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【美股午市】道指彈460點後急墮 倒跌逾百點失27000關

環球經濟金融 02:45 2020/02/27

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市場擔憂新冠病毒在中國境外加速傳播，恐打擊全球經濟，拖累美股升轉跌。美股早段反彈超過460點後突然急回，午市跌逾百點失27000關。
道指早段最多漲461點，截至本港時間凌晨2時40分，報26975點，倒跌106點；標指報3143點，升15點；納指報8964點，跌1點，早段曾升2%。

世衛組織稱，中國境外的日新增病例數已超過中國境內。投資者仍擔心疫情影響全球經濟，油價反覆下挫。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -106點 26975點
美國標指 +15點 3143點
美國納指 -1點 8964點
歐洲Stoxx 600指數 持平 404.62點
     
美匯指數 +0.2% 99.15
歐元 持平 1.0887美元
日圓 -0.1% 110.31兌1美元
     
美國2年債息 -5點子 1.143厘
美國10年債息 -2點子 1.312厘
     
紐約期油 -0.9% 49.44美元
倫敦布蘭特期油 -1.4% 54.20美元
現貨金 +0.7% 1646.9美元
     
＊截至本港2時40分    

責任編輯：柯志宏

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