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【新冠肺炎】友邦香港向清潔工 提供最多3萬元額外賠償

金融經濟 22:44 2020/02/26

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香港的新冠肺炎（又稱武漢肺炎）確診個案持續增加，再有保險公司推出額外保障。友邦香港宣布，向香港及澳門的前線清潔工，提供最多3萬元的新冠肺炎額外保障，毋需預先登記或投保。

友邦香港宣布，推出「新型冠狀病毒－前線清潔員工免費保障」。即日起至4月底，若有前線清潔員工，若確診新冠病毒，將可獲得一筆過1.5萬元的賠償。若不幸因病身故，可再獲得1.5萬元的賠償。

合資格人士必須為全職、兼職或合約制的清潔員工、永久性香港及/或澳門居民、清潔工作屬主要職務以賺取收入，並且受僱於港澳持有有效高業登記證的公司或機構自僱人士及持有或非持有港澳門身份證的外籍家傭，則不包括在內。

若清潔工本身亦是友邦香港客戶，計及早前集團為個人保險客戶及團體保險客戶的額外保障，即可享受雙重保障。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，過去多月清潔工同樣在前線奮戰，集團衷心感謝他們的付出，故特別帶來是項免費保障，為此可能備受忽視的一群築起安全網，彰顯保險最深層的意義。

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