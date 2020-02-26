【新冠肺炎】友邦香港向清潔工 提供最多3萬元額外賠償

香港的新冠肺炎（又稱武漢肺炎）確診個案持續增加，再有保險公司推出額外保障。友邦香港宣布，向香港及澳門的前線清潔工，提供最多3萬元的新冠肺炎額外保障，毋需預先登記或投保。

友邦香港宣布，推出「新型冠狀病毒－前線清潔員工免費保障」。即日起至4月底，若有前線清潔員工，若確診新冠病毒，將可獲得一筆過1.5萬元的賠償。若不幸因病身故，可再獲得1.5萬元的賠償。

合資格人士必須為全職、兼職或合約制的清潔員工、永久性香港及/或澳門居民、清潔工作屬主要職務以賺取收入，並且受僱於港澳持有有效高業登記證的公司或機構。自僱人士及持有或非持有港澳門身份證的外籍家傭，則不包括在內。

若清潔工本身亦是友邦香港客戶，計及早前集團為個人保險客戶及團體保險客戶的額外保障，即可享受雙重保障。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，過去多月清潔工同樣在前線奮戰，集團衷心感謝他們的付出，故特別帶來是項免費保障，為此可能備受忽視的一群築起安全網，彰顯保險最深層的意義。

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