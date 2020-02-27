財政預算案1200億元逆周期措施　你能受惠嗎？

▲ 港府擬「全民派錢」，向18歲以上永久居民每人派1萬元。

政府在最新財政預算案中，推出了一項1,200億元逆周期措施，希望重振經濟。其中，單是向18歲以上的永久居民每人派發1萬元，就已花費711億元。在這份財政預算案中，何者能夠受惠，誰又會成為最大輸家？

【預算案受惠者】

香港永久居民：政府將向該市18歲及以上的永久居民每人派發10,000元，並在2萬港元金額以內寬減全部薪俸稅。

投資者：寬免在港上市ETF市場莊家參與發行及贖回ETF單位的股票買賣印花稅，進一步降低在港上市ETF的交易成本。

按揭申請者：港府擬定息按揭貸款。該計劃下10年、15年和20年期貸款的年利率分別為2.75%、2.85%和2.95%，每筆按揭的上限為1000萬港元。該計劃下的貸款總額是10億港元。

運動員：未來4年，每年將有5億港元（目前為3億港元）用於體育活動。

新能源車：港府今年將推出20億港元的試點計畫，資助充電設施的安裝，並定下首張電動汽車普及路線圖。

旅遊業界：旅遊發展局會額外獲得7億元撥款。

中小企業︰可獲得低息貸款、利得稅減免和商業登記費減。

學生：政府將為參加2021年中學文憑考試的學生共計支付約1.5億港元的考試費。

【港府面臨巨額赤字】

香港政府成為此次預算案的最大輸家，預計2020至2021財年的財政赤字將達到破紀錄的1391億元。另外，由於經濟成長放緩加上巨額增加，香港信用評級面臨亦面臨風險。法國外貿銀行經濟師Alicia Garcia Herrero表示，預算案大部分錢都將花在一次性派發現金上，這顯然是無針對性的，不會解決那些受衝擊最大的人的問題。

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