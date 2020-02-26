【財政預算案2020】疫情下警隊預算大增 陳茂波：不應把同心抗疫與止暴制亂對立

▲ 陳茂波強調，預算案是資源分配，要看全局

財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，警務處新一年度開支預算高達257.9億元，比本年度修訂預算開支的235.9億元，增加約9.3%，若與五年前開支比更大增44%。相反，現時疫情嚴峻下，醫護人手又嚴重短缺，醫管局新一年度的開支撥款僅按年升5%，錄766億元。

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警隊去年因反修例運動，令本年度（2019/20財年）開支大增，修訂預算高達235.9億元，比原本核准預算超支近30億元，當中最大開支為警務人員的津貼開支，由原本預算的2.6億，修訂為25.49億元，增幅近9倍。

警隊預算用於增聘人手買催淚彈

根據預算案，警務處新一年總開支算案再增至257億，薪金開支增至181億，原因是警際計劃增聘約2500人，將編制擴大至3.8萬人，並需要撥付逾6億元購買專門用途的物料及設備，例如催淚彈、橡膠彈等，同時要預留逾1.3億元購置和更換特別用途車，再加上要添購6輛、每輛價值1200萬的裝甲車。

預算案列明，警務處的新項目款項，會與撥款條例草案一併提交立法會表決，意味派錢1萬元的撥款也包括在內。被問到會否將所有部門的撥款預算與派錢綑綁，一同提交立法會審議，財政司司長陳茂波表明，政府沒有打算把警隊撥款分拆獨立處理。財經事務及庫務局常任秘書長劉焱則表明，將所有部門的可規劃開支放入預算案，是非常正常和完整的做法。

陳茂波：資源分配要看全局

現時全球新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，市場均不解為何警務處的開支增長較醫管局更多。陳茂波認為，「同心抗疫」不應與「止暴制亂」對立，又指去年開支增長不適合與今年作比較，並說政府對醫療投入亦多，由過去兩年500億元，增至700億元，形容幅度不少，並強調預算案是資源分配，要看全局。

對於警隊開支預算，陳茂波相信「未來財委會上，部門首長有機會接受議員提問」。



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