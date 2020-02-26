【美股開市】連跌4日後嘗試反彈 道指升250點

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，投資者憂慮疫情打擊環球經濟，美股連跌4日後，周三嘗試反彈，道指開市升逾250點。

疫情蔓延全球，3M（美：MMM）和連鎖藥房 Walgreens Boots Alliance（美：WBA）業務有望看俏，股價彈1.4%和1.3%。

零售商Lowe's（美：LOW）股價漲0.2%，公司上季業績好壞參半，盈利轉虧為盈，報5.09億美元，經調整後每股盈利94美仙，優於市場預期的91美仙；收入按年升2%至160.3億美元，但遜預期的161.5億美元；同店銷售增長2.5%，亦差過預期的3.6%。公司預期，2020財年每股盈利介乎6.45至6.65美元，低於市場預期的6.34至6.92美元。

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）突然更換行政總裁，接班人之前負責樂園業務，有別於公司近年力推串流影視平台的路線，惹投資者質疑，股價挫1.3%。

匯市方面，英鎊急跌0.6%，報1.2932美元，主因投資者預期新財相下月公布的預算案，將無法滿足市場對刺激措施的憧憬。歐元亦軟，跌0.2%，報1.086美元，市場押注歐洲央行減息，以支撐面臨新冠肺炎打擊的歐洲經濟。美元受惠向好，美匯指數漲0.2%，報99.18。

美國長債息周二創新低後，周三稍見反彈，10年債息升3點子，報1.365厘；30年債息升4點子，報1.849厘。

美股連續兩日大跌5原因 新冠肺炎僅其一因素

美國債息創新低 比美股暴瀉更可怕

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +220點 27301點 美國標指 +27點 3155點 美國納指 +99點 9064點 歐洲Stoxx 600指數 -0.3% 403.44點 美匯指數 +0.2% 99.21 歐元 -0.2% 1.0861美元 日圓 -0.3% 110.57兌1美元 美國2年債息 +3點子 1.367厘 美國10年債息 +4點子 1.849厘 紐約期油 -0.5% 49.66美元 倫敦布蘭特期油 -0.9% 54.44美元 現貨金 -0.9% 1635.9美元 ＊截至本港晚上10時38分

責任編輯：方賢