【美股開市】連跌4日後嘗試反彈 道指升250點

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【歐股收市】跟隨美股早段反彈 歐股喘穩
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，投資者憂慮疫情打擊環球經濟，美股連跌4日後，周三嘗試反彈，道指開市升逾250點。
疫情蔓延全球，3M（美：MMM）和連鎖藥房 Walgreens Boots Alliance（美：WBA）業務有望看俏，股價彈1.4%和1.3%。
零售商Lowe's（美：LOW）股價漲0.2%，公司上季業績好壞參半，盈利轉虧為盈，報5.09億美元，經調整後每股盈利94美仙，優於市場預期的91美仙；收入按年升2%至160.3億美元，但遜預期的161.5億美元；同店銷售增長2.5%，亦差過預期的3.6%。公司預期，2020財年每股盈利介乎6.45至6.65美元，低於市場預期的6.34至6.92美元。
華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）突然更換行政總裁，接班人之前負責樂園業務，有別於公司近年力推串流影視平台的路線，惹投資者質疑，股價挫1.3%。
匯市方面，英鎊急跌0.6%，報1.2932美元，主因投資者預期新財相下月公布的預算案，將無法滿足市場對刺激措施的憧憬。歐元亦軟，跌0.2%，報1.086美元，市場押注歐洲央行減息，以支撐面臨新冠肺炎打擊的歐洲經濟。美元受惠向好，美匯指數漲0.2%，報99.18。
美國長債息周二創新低後，周三稍見反彈，10年債息升3點子，報1.365厘；30年債息升4點子，報1.849厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+220點
|27301點
|美國標指
|+27點
|3155點
|美國納指
|+99點
|9064點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.3%
|403.44點
|美匯指數
|+0.2%
|99.21
|歐元
|-0.2%
|1.0861美元
|日圓
|-0.3%
|110.57兌1美元
|美國2年債息
|+3點子
|1.367厘
|美國10年債息
|+4點子
|1.849厘
|紐約期油
|-0.5%
|49.66美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.9%
|54.44美元
|現貨金
|-0.9%
|1635.9美元
|＊截至本港晚上10時38分
責任編輯：方賢