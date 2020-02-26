新浪、微博上季廣告收入下滑 美股市前齊跌8%

▲ 新浪及旗下微博發布去年業績，其均錄廣告收入下跌。

新浪（美：SINA）及旗下微博（美︰WB）公布截至2019年底止年度業績。其中，新浪全年虧損7050萬美元，相對2018年同期盈利1.26億美元。若單計第四季，新浪虧損為1.75億美元，每股攤薄後淨虧損2.53美元。另外，微博第四季盈利為9506萬美元，低於第三季度的1.462億美元。

由於新浪意外錄得虧損，加上微博盈利縮水。於美股開市前交易時段，新浪股價跌8.3%至32.4美元；微博則跌7.6%至40.1美元。

新浪的第四季廣告收入按年下降5%，至4.6億美元；而微博的廣告收入亦按年跌3%至4億美元。 用戶數據方面，微博月活躍用戶（MAU）和日活躍用戶（DAU）仍錄得增長。 2019年12月的MAU數為5.16億，較上年同期淨增約5400萬，其中 約94%為移動端用戶。 2019年12月平均日活躍用戶數為2.22億，較上年同期淨增約2200萬。

另外，微博在業績公告中表示，其首季 業務受到了新冠肺炎病毒的嚴重影響。 據目前的最佳估計，按固定匯率計算，第一季度淨收入將按年下降15％至20％。

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