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新浪、微博上季廣告收入下滑 美股市前齊跌8%

金融經濟 22:06 2020/02/26

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新浪及旗下微博發布去年業績，其均錄廣告收入下跌。

新浪（美：SINA）及旗下微博（美︰WB）公布截至2019年底止年度業績。其中，新浪全年虧損7050萬美元，相對2018年同期盈利1.26億美元。若單計第四季，新浪虧損為1.75億美元，每股攤薄後淨虧損2.53美元。另外，微博第四季盈利為9506萬美元，低於第三季度的1.462億美元。

由於新浪意外錄得虧損，加上微博盈利縮水。於美股開市前交易時段，新浪股價跌8.3%至32.4美元；微博則跌7.6%至40.1美元。

新浪的第四季廣告收入按年下降5%，至4.6億美元；而微博的廣告收入亦按年跌3%至4億美元。用戶數據方面，微博月活躍用戶（MAU）和日活躍用戶（DAU）仍錄得增長。2019年12月的MAU數為5.16億，較上年同期淨增約5400萬，其中約94%為移動端用戶。2019年12月平均日活躍用戶數為2.22億，較上年同期淨增約2200萬。

另外，微博在業績公告中表示，其首季業務受到了新冠肺炎病毒的嚴重影響。 據目前的最佳估計，按固定匯率計算，第一季度淨收入將按年下降15％至20％。

相關文章︰阿里巴巴、小米及百度去年全球智能音箱銷量及市佔率大增　超越蘋果

微信：在家辦公類小程序月活躍用戶激增約5倍

 

美股 中國概念股 微博（美：WB） 新浪（美：SINA） 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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