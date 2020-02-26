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英皇文化產業擬收購星美文化旅遊52%股權

金融經濟 21:18 2020/02/26

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英皇文化產業擬收購星美文化旅遊52％股權，該公司市值約2.84億元。

英皇文化產業 （00491） 接管星美文化旅遊 （02366） 股份有新進展，英皇文化產業公布，其附屬Time Oasis向法院指派的共同及個別接管人霍羲禹及周偉成送達一份意向書，擬收購星美文化旅遊的52.51%股權（即829,185,517 股股份）。若按星美停牌前計算，涉及股份市值約1.49億元。

星美1月13日曾發布通告，指收到高等法院頒令，委任臨時接管人接管SMI Investment（一間星美控股持有之附屬公司），根據2016年9月8日的股份質押方式，質押予英皇證券（香港）目前持有的8.29億股星美文化股份。押記股份佔星美文化已發行股本之 63.01%。

英皇文化產業表示，若磋商結束後未能從接管人收購接收股份，或所收購股份的百分比不足以觸發強制性要約，Time Oasis則可能仍會作出自願性要約。該意向書不具有法律約束力，而可能收購事項之條件須待與接管人進一步磋商後方可作實。

英皇文化產業又表示，一直積極尋求於香港其他上市或非上市平台之投資機會，又認為星美文化旅遊從事眾多業務均可互補及互相支持，故被視為英皇文化產業投資的一個理想平台，從而得到產生之協同效應。

英皇文化產業將於明日復牌。

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