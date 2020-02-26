【財政預算案2020】中銀高迎欣：支援措施助提升社會信心

▲ 中銀香港副董事長兼總裁高迎欣。（資料圖片）

新一份《財政預算案》出爐，宣布包括全民派發1萬元、政府100%擔保的特惠低息貸款等多項紓困措施。中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁高迎欣表示，預算案再推出1200億的逆周期措施，並向全民發放一次性現金，有助提升社會信心。

高迎欣對《財政預算案》表示歡迎，認為維護香港長期繁榮穩定和國際金融中心地位具有積極的正面作用。而整個預算案當中，除積極防止疫情蔓延，降低疫情對短中長期的經濟的衝擊成為重中之重。

繼早前成立的300億防疫抗疫基金，預算案進一步推出總額1200億元的逆周期措施，並延續對現有中小企支援措施等計劃。高迎欣認為，有關措施有助提振全社會信心，是今次預算案的亮點。

他續指，未來中銀香港將繼續配合港府，推出更多支援措施，為防疫抗疫、穩定投資信心、保障香港長期繁榮穩定作出更大貢獻。

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