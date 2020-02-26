思捷半年虧損收窄至3.3億元　不派中期息

▲ 思捷環球半年收入按年減少14.8%至57.6億元。

思捷環球 （00330） 公布，截至去年底止6個月，虧損收窄至3.3億元，虧蝕較上一個財年同期減少14.4億元。每股虧損0.18元，不派中期息。

期內，收入57.6億元，按年減少14.8%，按本地貨幣計算減少11.8%，主因公司整頓分銷版圖，以及減少以折扣為主導的促銷活動。按收入分部計，德國錄得30.1億元，跌13.3%；歐洲其他地區跌9.9%至23.4億元；亞洲跌40.6%至4.1億元。

雖然香港業務僅佔集團收入約0.4%，但期內收入按年大減67.4%。

截至去年底止，直接管理零售店舖共有389間，按年減少106間，整體可比較店舖銷售額負增長4.4%，當中所有地區均錄得下跌，香港可比較店舖銷售額為負增長18.9%。

公司表示，財務業績在充滿挑戰的市場環境下表現仍符合預期，正按預期實現策略計劃。展望下半年，集團將保持專注加速執行策略計劃，雖然冠狀病毒爆發對零售市場面臨挑戰，但相信有關計劃對為所有持份者創造長期價值至關重要。

另外，公司於去年12月5日與慕尚在內地成立合資公司，在中國以Esprit品牌從事經營服裝及服裝配飾業務及其他業務。公司表示，正在重組當前中國業務的組織架構及運營，截至去年12月底止6個月，已確認重組成本總計1.04億元。

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責任編輯：袁諾曦