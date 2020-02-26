【口罩供應】口罩網購價炒高　集運平台剖析入貨兩大難關

▲ 不少港人都透過網購途徑搜購各地口罩，但近日各地貨源愈見緊張。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，不少港人都透過網購途徑搜購口罩，但近日各地貨源愈見緊張，價格亦遠高於正常水平。本地網購轉運平台負責人指出，各地口罩網購價格，有部分升至逾5倍的炒價，加上貨源供應問題浮現以及各地限制措施，預計港人網購口罩的難度只會愈來愈大。

為海外網購的港人提供轉運服務的Buyandship，其營運總監Hang Poon接受訪問時分享，1月底起，已觀察到口罩網購價格急升，不少款式的價錢已加逾5倍，舉例日本的普通盒裝口罩，由約500日圓（約35港元）升至近3千日圓（約210港元），而且未計運費。

事實上，據電商價格追蹤機構Keepa，Amazon平台上最暢銷的醫學口罩產品款式為100個裝的即棄口罩，定價已為15美元（約117港元），較數星期前已上升近3倍。大型生產商向傳媒表示，並未有提高產品定價，但他們無法控制第三方商家的售價安排。

▲ 全球搶購口罩，不少網購平台的口罩價格已較正常水平上升數倍。（網上圖片）

Poon Hang透露，由疫情爆發開始，探用其集運服務的港人顧客大幅上升，情況遠比感恩節等網購高峰期誇張，「現時9成生意來自防疫用品。平常每日約1千多件貨品使用日本倉庫集運返港，疫情爆發後，最高時每日逾1萬件。」直至近日雖然已有回落，但仍有2、3千件。他坦言，貨量多至公司上下百多人全面動員，由年初四起，每天朝9晚12工作，都仍無法全部處理貨件，堆積貨倉未能寄送，不免有顧客投訴，「希望大家會體諒。」

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限運減貨源 物流成本急升

他預期，今後網購口罩有兩個嚴重困難，一是各地政策難測，泰國早前已宣布限制口罩出口、韓國亦剛推出類似政策，他亦指該企已停接有關的集運單防止風險，惟難料其他國家會否推類似措施。而且，自一月底以來，全球的船運、空運需求急增，搵高貨運成本與所需時間，以前空運成本是佔3成，但現時「美國空運運輸成本為5至10倍，有一次試過上升15倍。」

他續指，現時能在主流網購平台購買到口罩的可能性愈來愈小，不少使用集運服務的顧客已是直接向口罩供應商購買才有貨，「要自己有門路，或能與外地廠家直接溝通。」

記者: 周俊霖