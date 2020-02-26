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【財政預算案2020】整合計劃促人才交流　助吸納世界各地精英

科技 19:39 2020/02/26

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香港科學園科培網絡會長李治緯（Edmund）指，「研究員計劃」的津貼可使聘用研發人員有更大的靈活性。（科學園官方網站圖片）

對於本次財政預算案對創科業界的支持，香港科學園科培網絡會長李治緯（Edmund）指，已參與「研究員計劃」達2年多的時間，認為整合兩項計劃的適用範圍對公司有很大的幫助。他坦言，「本身一個創科人才需要花費5萬多元，計劃津貼可使聘用研發人員有更大的靈活性。」而政府在年初優化的「科技人才入境計劃」，簡化科技人才入境的申請手續，加快吸納世界各地的科技人才來港從事研發工作，同時鼓勵本地與非本地的人才交流，促本港的創新及科技發展。

香港科學園科培網絡會長李治緯（Edmund）指，已參與「研究員計劃」達2年多的時間，認為整合兩項計劃的適用範圍對公司有很大的幫助。

李治緯又指，本港主要依賴大數據技術為基礎，未來數據分析將愈來愈重要，相信不少公司對AI人才的需求更加殷切。作為創科公司，在面對現時挑戰必須先做好自己的本份，在研發上繼續尋求突破，不能只依靠政府的支援。當然，政府的政策也相當重要，正如早前創科局所推行的6個月租金寬免計劃，對不少初創企業來說有很大幫助，公司能在逆境下有較大筆的的現金流，冀望政府能在租金方面或研發資助上有更多針對性的援助。

【財政預算案2020】擴建科學園　整合研究員博士專才計劃

【財政預算案2020】科學園擴建實驗室　本地生物科技公司受惠

籲增強中小學教育科技元素

本次預算案亦提到會加大科技券的資助上限，由40萬元上調至60萬元。李治緯認為，政府有意將科技券恆常化，此項措施能惠及更多科學園和數碼港外的初創公司，有效支援本地創科業界保持競爭力。

本地流動應用程式公司開發公司Innopage，其創辦人李勁華希望，政府在中小學教育同師資方面加強科技元素。（科學園官方網站圖片）

另一本地流動應用程式公司開發公司Innopage，其創辦人李勁華表示，之前有申請過研究員，但就沒有申請過博士專才計劃，感覺「用唔著」。對於本次財政預算案對創科業界的支持，李勁華就建議，希望政府在中小學教育同師資方面加強科技元素。

此外，對於加大科技券的資助上限，李勁華就表示歡迎。「希望科技劵能大幅簡化申請程序，而數碼港亦建議再加開市區smart space空間，以支援本地創科業界。」

記者：李彥煒、施雯雯

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