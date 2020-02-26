【財政預算案2020】一文看清財政預算案論壇　陳茂波強調三大撐（撐中小企、撐就業、撐經濟）

▲ 財政司司長陳茂波今日公布財政預算案，並於今晚七時半舉行論壇。

財政司司長陳茂波今日公布財政預算案，並於今晚七時半舉行論壇。陳茂波強調，10000元派錢要及時，料於暑假派發，希望可一同撐中小企、撐就業、撐經濟。本網同時綜合數項議題，冀助市民一文看清是次論壇重點：

全民派錢1萬元

【20：28】今次受惠人數約700萬，可以上網申請，但同時需要紙張的方式，兼顧周全，而且涉及個人資料，免被人上下其手。

【20：24】陳茂波籲市民多消費支撐中小企，以推動經濟。

【20：14】陳茂波希望暑假初接受市民申請，並於暑假期間派發。

【20：00】陳茂波強調，是次全民派錢與過往關愛共享計劃不同（其時合資格市民將獲派4000元），當時政府尚有大額盈餘，故欲撥出部分盈餘，與未有接受援助的市民分享，惟今次全民派錢1萬元，則屬「特殊」措施，此舉目的乃透過派發金錢，盡快振興經濟。

【19：44】陳茂波指向永久居民派法合適，學生去年8月每人已派2500元，最近派多1000元，另外，入境處亦無資料顯示甚麼人已移民，故難剔除。

【19：42】陳茂波稱，把1萬元現金派到香港永久性居民手中之舉，乃希望及時把額外金錢「放到市民手中，鼓勵消費」。

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未來基金

【20：25】為促進本地產業發展，政府將從未來基金撥出10%，即約300億元，投資「香港增長組合」，希望利用財政儲備支持香港經濟。陳茂波表示，政府將籌組投資委員會，而金管局亦會一同審視增長組合。

經濟復原

【20：24】陳茂波指為及時回應社會需要，將推幾輪紓困措拖，希望「幫到手」，要反應快，撐中小企，撐就業，如百分百貸款計劃。並稱去年初大眾看到貿易戰爆發，但無人能預測年中之社會事件，接着還有新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），希望適當利用資源幫肋市民，把早年剩下來的錢大力用。

【20：12】陳茂波稱，與2003年時之環境不同，本港經濟現時困難更大，消費市場亦差。他認為，本港去年發生社會事件，要內地旅客來港支撐經濟並不合適，但補充指大灣區擁發展空間，新經濟股來港上市之成功，正好推動了本港金融服務發展，同時創科亦正加大發展，籲社會把爭拗「放埋一邊」。

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本港樓價

【20：10】陳茂波表示，推出「定息按揭」是因為現時息口低，希望為置業者多提供一個選擇。他重申，目前不會因樓市調整而「減辣」，並稱樓價有秩序回落不是壞事，但為免市場錯誤解讀，他不會透露太多樓市政策的方向。

大學撥款

【20：05】對於政府早抽起大學20億元撥款，陳茂波強調絕無因反修例運動，而懲罰大學，強調政府之承諾依舊，對大學的支持亦將「隨時兌現」。他又說，若立法會加快審議議程，相信新一輪大學撥款議案可重新交上立法會。

財政赤字

【20：22】陳茂波說，往後將檢視不同方法為政府「慳錢」，收入方面亦會考慮推動經濟增長，以助政府稅收。

【19：50】陳茂波表示，早幾年民間聲音希望將盈利還富於民，故過去一段時間增加的經常開支，推出如長者2元乘車優惠等受市民歡迎，但未來幾年會開支增幅有「整固期」，支出會更為嚴謹。

【19：45】今次財政預算財赤破頂，陳茂波指若計及地價等非經營收入，財赤於2020-2021年後的四年間，將由100多億慢慢縮減至70多億元，形容以一盤6000億元開支的帳目來看，現在「未必合適下結論是否結構性赤字」。

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警務處開支

【19：35】陳茂波表示，警務署開支增長與醫管局開支增長，不適合作比較，並說政府對醫療投入亦多，由過去兩年500億元，增至700億元，形容幅度不少，強調預算案是資源分配，要看全局。至於警隊開支，他相信「未來財委會上，部門首長有機會接受議員提問」。