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美股6日跌10% 破調整時間最短紀錄5大原因

環球經濟金融 19:11 2020/02/28

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新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）在全球擴散，市場憂慮未止，風險資產備受壓力。美股本周連跌4日，3大指數道指、標指及納指，累計同由高位跌一成，陷入技術調整區。道指本周首4日累跌11.1%，已是2008年10月金融海嘯以來最大單周跌幅。

道指期貨周五再跌逾500點，若有關跌勢持續，或能進一步逼近2008年10月一周跌18.2%的史上最大單周跌幅紀錄。

德銀報告更指，標指只是短短6個交易日，已由2月19日改寫的歷史新高大跌10%，陷入技術調整區，為有史以來最快，打破2018年2月花了9日的紀錄。道指今次調整則花了10個交易日，為史上第4快，較2018年那次慢了1天。

美股今次大跌有5大原因，而新冠肺炎只是其一。

道指從高位調整速度
創歷史高位日期 陷入調整區日期 歷時（交易日）
1919年11月3日 1919年11月12日 7
1928年11月28日 1928年12月8日 8
2018年1月26日 2018年2月8日 9
2020年2月12日 2020年2月27日 10
1955年9月23日 1955年10月11日 12

美國債息創新低 比美股暴瀉更可怕

美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告

1. 新冠肺炎

疫情衝擊全球貿易及旅遊業，企業對收入和經濟增長失去信心。投資者未知疫情持續多久，雖然目前評估企業損失也言之過早，但有不少美企已發盈警。

中國疫情已削弱國內製造業，不少美國科企，如蘋果（Apple，美：AAPL），依賴中國供應，嚴重受影響。中國是世界第二大經濟體，也是其他國家產品和服務的大買家。

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2. 美國總統大選

分析認為，大選的不確定因素開始影響市場。左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）在民主黨初選形勢大好，其社會主義政綱被視為「反商業」，不利好市場。

美國投資公司萬達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）稱，如果桑德斯贏得提名戰，美股有巨大風險。

美國民主黨總統初選辯論 桑德斯成箭靶 彭博被翻舊帳

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）在全球擴散，市場憂慮未止，風險資產備受壓力。

3. 估值過高

美股在本周大跌前，一直被指估值過高。在MarketWatch調查中，分析師指出，標指的交易價格是經加權計算、平均盈利預期的18.9倍，比一年前的16.2倍增加。

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4. 債市

市場避險情緒高漲，美國長債債息創新低，憂慮全球經濟增長受挫。美國30年期債息周一（24日）創歷史新低1.815厘，美國10年期債息周二創新低後，周四再創新低至1.2408厘。

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5. 衰退憂慮

債券投資者擔心疫情導致全球經濟放緩，並陷入衰退。MarketWatch經濟學作家納丁（Rex Nutting）表示，很多經濟活動因疫情而被迫停止，新冠肺炎大部分即時經濟影響可追蹤，但疾病本身的影響難預計。

美國國會預算辦公室（CBO）一項研究稱，新冠肺炎大流行可能對全球經濟產生短期影響，但其長遠影響和持續時間與美國戰後平均衰退的影響相似。

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另外，除了美國，多地股市亦從高位調整，包括日本、南韓、香港、意大利等。

主要股市陷入調整
國家或地區 調整幅度
日本 12.9%
南韓 12.6%
香港 10.9%
意大利 11.8%
德國 11.5%

記者：鄧燕君

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