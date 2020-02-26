美股連續兩日大跌5原因 新冠肺炎僅其一因素

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）在全球擴散，市場憂慮未止，風險資產備受壓力。道指連續兩日急瀉，累跌逾1900點或6.6%；標指兩日內蒸發逾1.7萬億美元市值。美股大跌有5大原因，新冠肺炎只是其一原因。

道指由本12日創紀錄的高位29,551點，下跌8.4%；標指從本月19日創紀錄高位回落7.6%，市值蒸發近1.74萬億美元；納指亦從本月19日的高位挫8.6%。

美國債息創新低 比美股暴瀉更可怕

美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告

1. 新冠肺炎

疫情衝擊全球貿易及旅遊業，企業對收入和經濟增長失去信心。投資者未知疫情持續多久，雖然目前評估企業損失也言之過早，但有不少美企已發盈警。

中國疫情已削弱國內製造業，不少美國科企，如蘋果（Apple，美：AAPL），依賴中國供應，嚴重受影響。中國是世界第二大經濟體，也是其他國家產品和服務的大買家。

【美國疫情】三藩市頒緊急狀態 料市內出現新冠肺炎

2. 美國總統大選

分析認為，大選的不確定因素開始影響市場。左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）在民主黨初選形勢大好，其社會主義政綱被視為「反商業」，不利好市場。

美國投資公司萬達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）稱，如果桑德斯贏得提名戰，美股有巨大風險。

美國民主黨總統初選辯論 桑德斯成箭靶 彭博被翻舊帳

▲ 新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）在全球擴散，市場憂慮未止，風險資產備受壓力。

3. 估值過高

美股在本周大跌前，一直被指估值過高。在MarketWatch調查中，分析師指出，標指的交易價格是經加權計算、平均盈利預期的18.9倍，比一年前的16.2倍增加。

【新冠肺炎】特朗普指病毒4月消失 桑德斯嘲：偉大天才

4. 債市

市場避險情緒高漲，美國長債債息創新低，憂慮全球經濟增長受挫。美國30年期債息周一（24日）創歷史新低1.815厘，10年期債息周二（25日）也步後塵，改寫歷史新低至1.309厘。

【新冠肺炎】特朗普輕視武肺 美國恐步日韓後塵

5. 衰退憂慮

債券投資者擔心疫情導致全球經濟放緩，並陷入衰退。MarketWatch經濟學作家納丁（Rex Nutting）表示，很多經濟活動因疫情而被迫停止，新冠肺炎大部分即時經濟影響可追蹤，但疾病本身的影響難預計。

美國國會預算辦公室（CBO）一項研究稱，新冠肺炎大流行可能對全球經濟產生短期影響，但其長遠影響和持續時間與美國戰後平均衰退的影響相似。

【日本疫情】北海道初中小學停課7日 涉1600所學校

【日本疫情】安倍：大型體育文化活動 應暫停延期

▲ 道指連續兩日急瀉，累跌逾1900點或6.6%；標指兩日內蒸發逾1.7萬億美元市值。

記者：鄧燕君