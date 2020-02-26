【新冠肺炎】泰國增3人確診 患者隱瞞曾遊北海道

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，日本北海道成為疫情重災區，更超越東京都成為全日本確診者最多地區。泰國再增加3人確診新冠肺炎亦與北海道有關，3人為同家族成員。其中2人隱瞞曾到北海道外遊，遭泰國政府批評其妨礙抗疫進度。

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泰國媒體《曼谷郵報》報道，泰國衛生部常任秘書長Sukhum Kanchanapimai表示，新增的2名確診者曾前往北海道外遊，其後返回泰國，並與1名8歲的男童接觸，3人同樣確診新冠肺炎。

醫院發聲明表示，患者於周日（23日）到醫院求診，但當時隱瞞其外遊記錄，直到翌日才承認曾前往北海道外遊。該患者曾接觸醫院的30名醫務人員，30人其後接受病毒檢測並全部呈陰性反應，目前進行家居隔離。

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泰國衛生部長Anutin Charnvirakul批評患者隱瞞外遊記錄，指其很可能成為超級傳播者，更形容對方的隱瞞行為製造了大量麻煩（creates a lot of trouble）。

Charnvirakul表示，目前禁止公共衛生部官員前往高風險國家或地區，包括中國內地、港澳台、南韓、新加坡、意大利、伊朗及日本。如官員須前往上述國家或地區，回國後必須自我隔離14日。

泰國的新冠肺炎確診病例累計增至40宗，Charnvirakul建議國民盡量避免出國外遊。如國民必須外遊，返國後須向機場防疫人員通報曾前往何地。任何曾到訪高風險國家或地區人士，如出現可疑症狀，須於3小時內向當局通報。

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記者：鄭錦玲

▲ 泰國增加3人確診新冠肺炎，其中2人隱瞞曾到北海道外遊，遭泰國政府批評妨礙抗疫進度。（法新社圖片）