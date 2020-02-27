迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享） 環球經濟金融 08:05 2020/02/27 分享： ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 迪士尼上季收入勝預期 Disney+用戶破2800萬關 2020/02/05 迪士尼上季收入勝預期 Disney+用戶破2800萬關 武漢肺炎+示威打擊 香港迪士尼樂園收入料減逾11億 2020/02/05 武漢肺炎+示威打擊 香港迪士尼樂園收入料減逾11億 【星球大戰9】迪士尼影視市佔率10年翻倍 殺手鐧︰收購+星戰 2019/12/17 【星球大戰9】迪士尼影視市佔率10年翻倍 殺手鐧︰收購+星戰 【迪士尼業績】上季收入勝預期 總公司：香港示威恐續打擊樂園收入 2019/11/08 【迪士尼業績】上季收入勝預期 總公司：香港示威恐續打擊樂園收入 【香港人權法】迪士尼CEO︰若就香港示威事件表態 恐損公司利益 2019/10/23 【香港人權法】迪士尼CEO︰若就香港示威事件表態 恐損公司利益 最新專欄文章 更多 日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享） 2020/02/25 日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享） 日本堅持去馬 東京奧運勢在必行（訂戶專享） 2020/02/19 日本堅持去馬 東京奧運勢在必行（訂戶專享） 【新冠肺炎】蘋果流下第一滴血 其他企業恐更傷（訂戶專享） 2020/02/18 【新冠肺炎】蘋果流下第一滴血 其他企業恐更傷（訂戶專享） 美股 人事調動 行政管理 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney Disney＋ 主題樂園 行政 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入