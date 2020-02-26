【財政預算案2020】智慧城市政策重「智慧出行」　因爭議性低？

▲ 財政司司長陳茂波指，創新及科技局今年會公布《香港智慧城市藍圖2.0》，進一步推動智慧城市發展。

財政司司長陳茂波於《財政預算案》中指，創新及科技局今年會公布《香港智慧城市藍圖2.0》，進一步推動智慧城市發展。相關新政策包括推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台、撥款10億元予智慧交通基金、6000萬元設立首間地理空間實驗室、1億元推動工程監督系統數碼化等。

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智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛表示，智慧城市一般涉及「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」、「智慧經濟」共6個範疇，是次政府比較關注「智慧出行」，全因交通運輸最貼地。「智慧燈柱去年引起極大的私隱爭議，已非單純技術問題，即使政府再解釋背後運作，市民亦根本聽不入耳。相反，交通的爭議性低，實行起來卻是最直接、有效，容易讓市民感受到科技應用的分別。」

▲ 智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛認為，是次政府比較關注「智慧出行」，全因交通運輸最貼地，容易讓市民受惠。

對於政府設立首間地理空間實驗室，鼓勵民間開發應用空間數據的流動應用程式，他認為是一件好事。「應用技術背後，亦需要大量基建支援，而創新一向來自民間及商界，單靠政府完全不切實際。今次政府改變態度，增撥資源將主導權交予民間，由他們牽頭研發及創新，是正確做法。」不過，其實「空間數據共享平台」（CSDI）早已在新加坡等地大行其道，供大眾免費查閱人口、社區設施、土地用途等數據，他批評港府必須急起直追，形容新措施僅是「遲做好過唔做」。

在行業推動數碼轉型，目的只有兩個：改善生活質素，提高工作效率。他相信，是次政府主動開發一個綜合數碼平台，推動工程監督系統數碼化，旨在為行業訂立一個標準，或將吸引其他發展商加快數碼化。

楊全盛期望，在即將公布的《香港智慧城市藍圖2.0》中，政府可與業界多溝通，甚至嘗試了解初創的需要及意見，以推出更多較具體的措施。

記者：姚慧儀