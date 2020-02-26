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【新股IPO】九尊數字互娛一手入場費3636元　商品大王羅傑斯參與認購

金融經濟 18:28 2020/02/26

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中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛集團控股有限公司明日（27日）起至3月9日公開招股，每股招股價介乎1.5元至1.8元。（資料圖片）

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛集團控股（新上市編號︰01961） 明日（27日）起至3月9日公開招股，計劃發行1.1億股，每股招股價介乎1.5元至1.8元，一手（2000股）入場費3636元，3月10日定價，3月17日上市，力高企業融資為獨家保薦人。

值得注意的是，是次發行採用靈活定價機制，可將發售價下調至不得超過於招股章程所載的指示性發售價的10%，或發售價範圍下限的10%。非執行董事兼公司秘書徐穎德指，由於目前市況不確定性，希望可以按照市場實際情況定價，達到雙贏局面。

「商品大王」羅傑斯參與首次公開發售的投資

「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）通過認購上市前可轉股債券，參與首次公開發售的投資。

是次集資所得款項30.4%用於戰略收購、24.3%將用於單機手機遊戲業務拓展、30.4%用於戰略收購、20.3%用於遊戲IP授權、15.4%用於手機網絡遊戲業務拓展、1.2%用於數字媒體業務拓展，以及8.4%用於一般營運用途。

另外，財務總監孫鴻斌指，將制定不低於利潤30%的派息政策。

87.1%收益來自手機遊戲業務

九尊數字互娛業務主要分為2類，手機遊戲及數字媒體，前者佔總收益87.1%，後者佔12.9%。截止去年9月底止9個月，九尊數字互娛錄得收入1.7億元，毛利率38.5%，淨利潤3092.8萬元。

手機遊戲業務方面，集團開發及運營手機遊戲為主，主要重點為休閑手機遊戲，亦於去年1月推出經授權的第一款手機網絡遊戲，亦有引入熱門IP開發成遊戲產品；

數字媒體業務方面，集團購買媒體內容的許可權並通過數字格式經銷該等內容，媒體內容主要包括電子雜誌，漫畫，短信息及音樂。

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更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

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