  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:40
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【財政預算案2020】科學園擴建實驗室　本地生物科技公司受惠

科技 18:03 2020/02/26

分享：

財政司司長陳茂波表示，將繼續投放資源加大本地創科投資，包括擴建科學園規模，用以支持本地生物科技及科研公司，有本地生物科技醫藥公司就對此表示歡迎，並計劃加大研究規模及擴招醫學科研人員。

財政預算案2020出爐，財政司司長陳茂波表示，將繼續投放資源加大本地創科投資，包括擴建科學園規模，用以支持本地生物科技及科研公司，有本地生物科技醫藥公司就對此表示歡迎，並計劃加大研究規模及擴招醫學科研人員。

香港本地生物科技醫藥公司知臨集團（Aptorum），於2018年已在美國納斯達克上市，其科研基地位於香港，在科學園就設有實驗室。該公司創辦人及行政總裁禤駿遠就表示，公司正擴大科技園實驗室規模，預算案中擴建實驗室，可助公司加大研究規模，更多空間容納醫療研發設備及研究人員等。「最近多個研發項目進展迅速，未來對實驗室的需求會更大，以配合業務發展的需要。」

廣招生物醫學博士專才

預算案亦提到，將整合「研究員計劃」和「博士專才庫」，禤駿遠表示，公司兩項計劃都有參與，希望整合後的平台能更全面地與科研人才接觸，期望藉此發掘更多專才。

計劃在未來數年吸納更多生物醫學、藥學博士等的科研人才，為集團的科研事業注入更多動力，提高國際競爭力。政府近年亦注重發展科研產業，推出了科研資助及促進大學技術轉移至商界等措施，我們對此表示歡迎。

知臨集團（Aptorum）創辦人及行政總裁禤駿遠表示，未來會擴大在實驗室規模配合業務發展，相信科學園的擴展有所幫助。（資料圖片）

禤補充，作為生物科技公司，在面對現時挑戰必須力求進步，在研發上繼續尋求突破，正所謂「君子自強不息」。「當然，政府的政策也是重要的，我們歡迎政府在租金方面或研發資助上的更多支援。」

本港物理治療行業需求大 人手不足難發展

【財政預算案2020】擴建科學園　整合研究員博士專才計劃

責任編輯：李彥煒

相關文章

【財政預算案2020】創科投資近120億元　建微電子中心＋優化科技券（附懶人包）
2020/02/26
【財政預算案2020】創科投資近120億元　建微電子中心＋優化科技券（附懶人包）
【財政預算案2020】科技券上限提高至60萬元　零售商：並非最適切紓困措施
2020/02/26
【財政預算案2020】科技券上限提高至60萬元　零售商：並非最適切紓困措施
【財政預算案2020】撥逾10億建智慧城市　主力交通、數碼平台及5G 網絡
2020/02/26
【財政預算案2020】撥逾10億建智慧城市　主力交通、數碼平台及5G 網絡
【財政預算案2020】支援物流科技　快遞平台：100萬資助額不足夠
2020/02/26
【財政預算案2020】支援物流科技　快遞平台：100萬資助額不足夠
財政預算案 陳茂波 科技券 小學 大學 博士 生物科技

上一篇文章

【財政預算案2020】智慧城市政策重「智慧出行」　因爭議性低？

下一篇文章

【財政預算案2020】科技券上限提高至60萬元　零售商：並非最適切紓困措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【新冠肺炎】亞馬遜警告口罩賣家勿亂加價
【新冠肺炎】亞馬遜警告口罩賣家勿亂加價
網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡
網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡
【財政預算案2020】創科投資近120億元　建微電子中心＋優化科技券（附懶人包）
【財政預算案2020】創科投資近120億元　建微電子中心＋優化科技券（附懶人包）
YouTube黃標惹爭議　官方解釋非針對某群組
YouTube黃標惹爭議　官方解釋非針對某群組