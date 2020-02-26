【財政預算案2020】科學園擴建實驗室　本地生物科技公司受惠

▲ 財政司司長陳茂波表示，將繼續投放資源加大本地創科投資，包括擴建科學園規模，用以支持本地生物科技及科研公司，有本地生物科技醫藥公司就對此表示歡迎，並計劃加大研究規模及擴招醫學科研人員。

財政預算案2020出爐，財政司司長陳茂波表示，將繼續投放資源加大本地創科投資，包括擴建科學園規模，用以支持本地生物科技及科研公司，有本地生物科技醫藥公司就對此表示歡迎，並計劃加大研究規模及擴招醫學科研人員。

香港本地生物科技醫藥公司知臨集團（Aptorum），於2018年已在美國納斯達克上市，其科研基地位於香港，在科學園就設有實驗室。該公司創辦人及行政總裁禤駿遠就表示，公司正擴大科技園實驗室規模，預算案中擴建實驗室，可助公司加大研究規模，更多空間容納醫療研發設備及研究人員等。「最近多個研發項目進展迅速，未來對實驗室的需求會更大，以配合業務發展的需要。」

廣招生物醫學博士專才

預算案亦提到，將整合「研究員計劃」和「博士專才庫」，禤駿遠表示，公司兩項計劃都有參與，希望整合後的平台能更全面地與科研人才接觸，期望藉此發掘更多專才。

計劃在未來數年吸納更多生物醫學、藥學博士等的科研人才，為集團的科研事業注入更多動力，提高國際競爭力。政府近年亦注重發展科研產業，推出了科研資助及促進大學技術轉移至商界等措施，我們對此表示歡迎。

▲ 知臨集團（Aptorum）創辦人及行政總裁禤駿遠表示，未來會擴大在實驗室規模配合業務發展，相信科學園的擴展有所幫助。（資料圖片）

禤補充，作為生物科技公司，在面對現時挑戰必須力求進步，在研發上繼續尋求突破，正所謂「君子自強不息」。「當然，政府的政策也是重要的，我們歡迎政府在租金方面或研發資助上的更多支援。」

本港物理治療行業需求大 人手不足難發展

【財政預算案2020】擴建科學園 整合研究員博士專才計劃

責任編輯：李彥煒