【藍籌業績】李小加：今年互聯互通　難有大變化

▲ 港交所行政總裁李小加在業績電話會議稱，現時討論互聯互通突破有現實難題。

港交所 （00388） 去年多賺不足1%，符合預期，並創新高。雖然形容港交所今年中國策略是「通」，面對新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，港交所行政總裁李小加稱，今年開年不順，需要與持份者來來回回討論的事情，現實上在上半年比較難，今年未必能在互聯互通有大變化。他也補充，互聯互通不少措施已在增量階段，即使未有大突破，仍能有所作為。

港交所去年滬深港通相關收入創新高，全年相關收益破10億元，按年增長49%。港交所去年初曾宣布研究推出A股期貨，市場也曾憧憬ETF通年內有突破。

李小加也重申，同股不同權、第二上市公司暫未納入滬深港通，只是時間問題，內地夥伴有他們的優先次序，港交所希望先有共識，但容許內地投資者投資回歸香港上市的中國優秀企業是件好事。

新股市場受壓 成交提升受惠市場結構和波動性

除了互聯互通討論受疫情影響，李小加稱，上半年新股市場也有影響，所幸是上半年屬傳統淡季，相信香港市場韌性很大，全年新股市場影響不會太大。

年初以來，港股成交較去年下半年明顯提升，日均成交達1061億元。李小加認為，當中反映市場結構和波動性影響。他形容今年是「不尋常的一年」，內地疫情、經濟放慢和美國大選下，可預期今年是很波動的年份，而香港市場現時已是中外聯通的市場，「已經跟過去根本不同」，是全世界範圍聯通的市場。

相關文章：【藍籌業績】港交所全年多賺1%創新高 符預期