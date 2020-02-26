【財政預算案2020】撥逾10億建智慧城市　主力交通、數碼平台及5G 網絡

▲ 財政司司長陳茂波在財政預算案中提及智慧城市，包括10億元撥給智慧交通基金、支援5G 網絡發展、6,000萬元設立首間地理空間實驗室等。(資料圖片)

財政司司長陳茂波在財政預算案中提及智慧城市，包括10億元撥給智慧交通基金、支援5G 網絡發展、6,000萬元設立首間地理空間實驗室、1億元推動工程監督系統數碼化、「智方便」平台等。

創科局今年會公布《香港智慧城市藍圖2.0》，政府消息人士指，包括更新城市儀表板，網站即時更新發布城市數據，包括智慧出行，如鐵路巴士乘客量。至於智慧燈柱，預計今季會有專家小組報告。智慧交通基金預留約10億元，資助與車輛有關的創新科研和應用，預計基金可在今年度內正式運作。

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支援5G 網絡發展亦是重點之一。政府將資助網絡營辦商，於2021年擴大光纖網絡至偏遠鄉村，包括9個新界及離島區，預計235條鄉村，共11萬村民受惠。政府亦會開放更多合適的政府物業、有蓋巴士站和電話亭等，供營辦商安裝基站，政府消息人士透露，截至今年2月中，各大電訊商視察了100個政府場地，遞交了99宗申請，其中2宗已獲批。

政府亦關注地理空間數據及工程監督系統數碼化。由今年起分階段推出全港三維數碼地圖，並預留6,000萬元設立首間地理空間實驗室，推動空間數據的應用。政府消息人士指，會租地方給編寫流動應用程式的初創，有電腦設備及空間數據專家協助，預計今年底正式啟用，為期5年。此外，撥款1億元開發綜合數碼平台，便利工務工程監督的數據整合和信息互換，加強項目監督，消息指，會聘請顧問開發平台，預計2022年底啟用。

今年第四季推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，預計到明年年中，市民只需下載手機應用程式，便可使用超過100項政府網上服務，包括預約康文署場地、交稅等。

記者：朱悅瀅