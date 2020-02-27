【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購664倍 九尊數字互娛、深藍科技今起招股（附上市時間表）（第二版）

▲ 興業物聯孖展超購522倍，稀美資源剛足額，偉源則未足額；其他新股方面，九尊數字互娛、深藍科技今起招股。（資料圖片）

興業物聯孖展超購664倍 稀美資源剛足額 偉源未足額

新冠肺炎陰霾下，新股市場遇冷，但近年屢受投資者青睞的物管股仍受投資者青睞，河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 將於今日截止孖展認購，現暫錄133億元孖展額，超購522倍。

興業物聯招股價介乎1.5元至2元，一手（2000股）入場費4040元，3月9日掛牌，中泰國際為獨家保薦人。

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中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 則暫錄3665萬元孖展，超購0.69倍。

稀美資源招股價介乎2.23元至2.89元，

新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股（新上市編號：01343）亦將於今日截止公開認購，錄2414萬元孖展，超購0.51倍。

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛（新上市編號：01961）暫錄3.4億元孖展，超購9倍。

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 暫錄7766萬元孖展，超購3倍。

中國人工革化學品製造商深藍科技控股（新上市編號：01950）暫錄1122萬元孖展，相當於公開發售部分1500萬的75%，尚未足額。

煜盛文化明起招股 一手入場費3404元

市場消息指，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857）明起（28日）至下周四（3月5日）公開招股，計劃發行4億股，每股招股價介乎2.25元至3.37元，一手（1000股）入場費3404元，3月5日定價，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。

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深藍科技今起招股 一手入場費2424元

中國人工革化學品製造商深藍科技 （新上市編號︰01950） 今起至3月3日公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎0.5元至0.6元，一手（4000股）入場費2424元，3月3日定價，3月12日上市，智富融資為獨家保薦人。

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九尊數字互娛今起招股 一手入場費3636元

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛集團控股 （新上市編號︰01961） 今起至3月9日公開招股，計劃發行1.1億股，每股招股價介乎1.5元至1.8元，一手（2000股）入場費3636元，3月10日定價，3月17日上市，力高企業融資為獨家保薦人。

是次發行採用靈活定價機制，可將發售價下調至不得超過於招股章程所載的指示性發售價的10%，或發售價範圍下限的10%。

值得注意的是，「商品大王」吉姆羅傑斯通過認購上市前可轉股債券，參與首次公開發售的投資。吉姆羅傑斯是量子基金和索羅斯基金管理公司的聯合創始人，以及羅傑斯國際商品指數的創立者。

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華潤置地計劃分拆物管業務

外電引述消息人士指，華潤置地 （01109） 計劃今年分拆物業管理業務上市，集資約5億美元（約39億港元），已選擇聘任建銀國際、中金、花旗及高盛為保薦人。

李小加：香港市場韌性大 全年新股影響不會太大

港交所 （00388） 行政總裁李小加指，上半年新股市場受疫情影響，所幸是上半年屬傳統淡季，相信香港市場韌性很大，全年新股市場影響不會太大。

關於由現時「T＋5」，即定價日後5天上市，改為「T＋1」的改革，他表示，現時正在密鑼緊鼓進中，但需要綜合考慮多方面的因素，包括簡化當中的交易過程，以及散戶在交易前先投放資金的問題等。

至於同股不同權、第二上市公司暫未納入滬深港通，小加認為，只是時間問題，內地夥伴有他們的優先次序，港交所希望先有共識，但容許內地投資者投資回歸香港上市的中國優秀企業是件好事。

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上市時間表

二月 三月 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 27 28 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 即將上市新股 興業物聯 （09916） 偉源控股 （01343） 稀美資源 （09936） 深藍科技控股 （01950） 九尊數字互娛 （01961）

招股日期 公布結果日期 上市日期

（第二版更新孖展）

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責任編輯：趙偉津