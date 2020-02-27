  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 22:28
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購664倍 九尊數字互娛、深藍科技今起招股（附上市時間表）（第二版）

金融經濟 18:15 2020/02/27

分享：

興業物聯孖展超購522倍，稀美資源剛足額，偉源則未足額；其他新股方面，九尊數字互娛、深藍科技今起招股。（資料圖片）

興業物聯孖展超購664倍 稀美資源剛足額 偉源未足額

新冠肺炎陰霾下，新股市場遇冷，但近年屢受投資者青睞的物管股仍受投資者青睞，河南省物業管理服務供應商興業物聯  （新上市編號：09916） 將於今日截止孖展認購，現暫錄133億元孖展額，超購522倍。

興業物聯招股價介乎1.5元至2元，一手（2000股）入場費4040元，3月9日掛牌，中泰國際為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】興業物聯服務今招股 招股價1.5元至2元

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源  （新上市編號︰09936） 則暫錄3665萬元孖展，超購0.69倍。

稀美資源招股價介乎2.23元至2.89元，

新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股（新上市編號：01343）亦將於今日截止公開認購，錄2414萬元孖展，超購0.51倍。

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛（新上市編號：01961）暫錄3.4億元孖展，超購9倍。

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 暫錄7766萬元孖展，超購3倍。

中國人工革化學品製造商深藍科技控股（新上市編號：01950）暫錄1122萬元孖展，相當於公開發售部分1500萬的75%，尚未足額。

煜盛文化明起招股 一手入場費3404元

市場消息指，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857）明起（28日）至下周四（3月5日）公開招股，計劃發行4億股，每股招股價介乎2.25元至3.37元，一手（1000股）入場費3404元，3月5日定價，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。

相關文章：【新股IPO】煜盛文化明起招股 一手入場費3404元

深藍科技今起招股 一手入場費2424元

中國人工革化學品製造商深藍科技  （新上市編號︰01950） 今起至3月3日公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎0.5元至0.6元，一手（4000股）入場費2424元，3月3日定價，3月12日上市，智富融資為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】深藍科技今日起招股 1手入場費2424元

九尊數字互娛今起招股 一手入場費3636元

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛集團控股 （新上市編號︰01961）  今起至3月9日公開招股，計劃發行1.1億股，每股招股價介乎1.5元至1.8元，一手（2000股）入場費3636元，3月10日定價，3月17日上市，力高企業融資為獨家保薦人。

是次發行採用靈活定價機制，可將發售價下調至不得超過於招股章程所載的指示性發售價的10%，或發售價範圍下限的10%。

值得注意的是，「商品大王」吉姆羅傑斯通過認購上市前可轉股債券，參與首次公開發售的投資。吉姆羅傑斯是量子基金和索羅斯基金管理公司的聯合創始人，以及羅傑斯國際商品指數的創立者。

相關文章：【新股IPO】九尊數字互娛一手入場費3636元　商品大王羅傑斯參與認購

 

華潤置地計劃分拆物管業務

外電引述消息人士指，華潤置地 （01109） 計劃今年分拆物業管理業務上市，集資約5億美元（約39億港元），已選擇聘任建銀國際、中金、花旗及高盛為保薦人。

李小加：香港市場韌性大 全年新股影響不會太大

港交所 （00388） 行政總裁李小加指，上半年新股市場受疫情影響，所幸是上半年屬傳統淡季，相信香港市場韌性很大，全年新股市場影響不會太大。

關於由現時「T＋5」，即定價日後5天上市，改為「T＋1」的改革，他表示，現時正在密鑼緊鼓進中，但需要綜合考慮多方面的因素，包括簡化當中的交易過程，以及散戶在交易前先投放資金的問題等。

至於同股不同權、第二上市公司暫未納入滬深港通，小加認為，只是時間問題，內地夥伴有他們的優先次序，港交所希望先有共識，但容許內地投資者投資回歸香港上市的中國優秀企業是件好事。

相關文章：【藍籌業績】李小加：今年互聯互通　難有大變化

上市時間表

  二月 三月
 

 
  27 28 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17
即將上市新股                            
興業物聯 （09916）                            
偉源控股 （01343）                            
稀美資源 （09936）                            
深藍科技控股 （01950）                            
九尊數字互娛 （01961）                            
  招股日期   公布結果日期   上市日期

（第二版更新孖展）

更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 同股不同權 第二上市 物業管理 華潤置地（01109） 興業物聯（09916） 偉源控股（01343） 集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指期貨挫逾300點　港夜期無力再升低水超過200點（不斷更新）
道指期貨挫逾300點　港夜期無力再升低水超過200點（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）