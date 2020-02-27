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弱勢藍籌相繼破底 騰訊獨力恐難撐

金融經濟 07:30 2020/02/27

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港股連番下跌，周三大市一度跌逾400點，50隻藍籌股中當日有5隻齊創52周新低，反映藍籌弱勢呈現，盡管騰訊 （00700） 等強勢股近期力撐，惟受累弱勢藍籌，令港股的動力不足。

受累隔夜美股道指再跌近900點，港股周三低開逾400點，低見26479點。雖然大市其後跌幅收窄，惟周三共有5隻藍籌股股價創52周低位，反映大市弱勢。周三破底的的5隻藍籌包括領展 （00823） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、聯通 （00762） 及神華 （01088） 。領展及中石化等已是連日破底。

5隻藍籌齊破底 滙豐積弱

除了5隻破底的股份，事實上不少藍籌股股價亦已貼近52周低位，單計距離52周低位不足3%內的，就已有8隻股份，其中包括重磅股滙豐 （00005）

 

 

滙豐業績令市場失望，令股價下挫，雖然近期本港散戶力撐，惟滙豐股價維持在低位徘徊，滙豐周三股價低見，55.35元，距離去年8月27日所創的52周低位54.52元，僅差1.5%。

相關文章：散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）

滙豐現時佔恒指比重9.4%，滙豐以及相繼破底的藍籌，都拖累恒指的反彈力度。盡管騰訊等強勢力撐港股，惟亦獨力難支。以周二為例，騰訊展現強勢，單日漲近3%，股價重上400元大關。單是騰訊，周二已貢獻恒指約90點，不過，周二恒指僅升72點，主要由於滙豐及中移動 （00941） 等拖低大市。


責任編輯：錢家鋒

恒生指數 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 香港股票
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